È partita la TranInCorsa 2024!

Lo svolgimento della gara sportiva, dodicesima tappa del Corripuglia, giunta alla sua XIV edizione, ha visto ai nastri di partenza circa 1800 atleti provenienti anche da altre regioni, completata anche dalla presenza, nelle retrovie, dei Free Runners, pronti per una 10 km per coloro che vogliono cimentarsi sul percorso cittadino della mezza maratona pur non essendo atleti agonisti o tesserati.

Prima della partenza, prevista per le ore 9.00, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giacomo Basso e Nicola Mastronicola, due tesserati della stessa società organizzatrice, recentemente scomparsi. Alle loro famiglie è stata consegnata una targa ricordo.

Tutta la manifestazione, che si snoda lungo le pittoresche strade della città, promette di essere davvero un'esperienza coinvolgente ed indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori. In città anche diverse postazioni mobili di musica che alieterranno l'evento per tutta la sua durata.



Itinerario: Piazza Marinai d'Italia - Lg. C. Colombo - Via Tasselgardo - Via Malcangi - Viale De Gemmis - Corso Don Luigi Sturzo - Via Pozzopiano - Via Falcone - Via Istria - C.so M.R. Imbriani - Via A. Moro - Via M. Pagano - Via Fra Diego Alvarez - Piazza Re Manfredi - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi -Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai dItalia - Viale De Gemmis - Via Bisceglie (giro di boa prima del Ponte Lama) - Via Malcangi - Via A. Moro - Via Mario Pagano - Via Beltrani - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi - Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai dItalia (ARRIVO).

Migliaia i maratoneti ai nastri di partenza per la mezza maratona Tranincorsa 2024, organizzata dalla "A.S.D. Atletica Tommaso Assi", con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, CONI e FIDAL.