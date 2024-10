Campionato italiano di Polo: trionfa Giorgio Cosentino

C'è anche un po' di Barletta al Campionato Italiano U.S. Polo Assn che si è svolto a Roma. Giorgio Cosentino, che da anni vive a Trani con la sua famiglia, ha vinto il campionato, conquistando per la quarta volta il titolo. Oltre al barlettano, hanno trionfato durante la gara anche Massimo Elser, Ignacio Kennedy e il figlio d'arte Goffredo Cutinelli Rendina.La competizione si è svolta all'Acquedotto Romano Polo Club di Montecompatri.Nonostante il maltempo, che ha portato la Federazione Italiana Sport Equestri a rimodulare i piani del Campionato, è stato un evento in cui non sono mancati l'entusiasmo, la passione e la sportività.