TranInCorsa 2024, i risultati

Sono stati più di 1500 i finisher, provenienti da tutta Italia, della XIV edizione della Tranincorsa, organizzata dalla A.S.D. Atletica Tommaso Assi, con i patrocini della Regione Puglia, Città di Trani, CONI e FIDAL, tra partecipanti alla gara agonistica della Half Marathon, dodicesima tappa del Corripuglia 2024 (1252 atleti), e free runners per la short run sulla distanza di 10 km, aperta ai non competitivi (250 iscritti), andata in scena nella mattinata di domenica 13 ottobre 2024.Il primo a tagliare il traguardo in piazza Marinai dItalia è stato il marocchino Abdessamad El Yaagoubi che gareggiava per la Bitonto Runners, con un tempo di (1h08'53") davanti ad Alessandro Marangi (1h09'10"), cat. 35, dellAtletica AM Cisternino Ecolservizi. Latleta, Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, guidava per la gara tranese la rappresentativa del corpo assieme agli allievi di cui è istruttore. Terzo Francesco Quarato, cat. 40, della S.S.D. A.R.L. Dynamyk Fitness di Palo del Colle (1h09'41").Netto anche l'esito della gara femminile dove lacquavivese Damiana Monfreda, classe 1978, della Amatori Atl. Acquaviva, ha tagliato il traguardo dopo 1h23'17" davanti a Rita Cafagna della Free Runners Molfetta (1h27'15") e Roberta Menolascina della Strarunners Bari, cat. 35, (1h29'54").Entrambi i vincitori El Yaagoubi e Monfreda migliorano tempi e risultati della edizione precedente in cui erano arrivati secondi. Taglia per primo il traguardo come agonista nelle fila della ASD Tommaso Assi il ragazzo speciale Emanuele Bove di Trani.Un percorso avvincente e nuovo, con partenza e arrivo in Piazza Marinai dItalia, che ha sfiorato le bellezze storico-artistiche e naturalistiche dellimponente patrimonio della città di Trani, compresi la maestosa Cattedrale, gioiello dell'architettura romanica pugliese, e lazzurro mare della penisola di Colonna. Il lavoro fatto in questi anni proprio dallASD tranese assicura alla mezza maratona quel fascino unico tra tutte le manifestazioni della nostra regione: 21 chilometri e 97 metri in una cornice dincanto.Un elemento distintivo di questa edizione è stata la presenza dei Pacers Running Zen. Questi atleti esperti hanno avuto il compito di mantenere un ritmo costante e motivare i corridori lungo tutto il percorso. Non solo dei semplici "segnalatori di tempo", ma dei veri e propri dispensatori di consigli tecnici e supporto emotivo per i partecipanti.«Siamo fieri di quello che la ASD Atletica Tommaso Assi, che mi pregio di rappresentare, è riuscita a costruire in tutti questi anni - commenta Giovanni Assi - presidente della polisportiva tranese. La gara odierna rappresenta per noi un altro traguardo importante dopo lappuntamento di neanche un mese fa della Trani Triathlon Sprint che ci ha proiettato in nazionale su Rai Sport e ci ha consentito di essere la 9^ società su 102 squadre partecipanti al circuito nazionale Triathlon 2024 della FITri. Ringrazio tutta la macchina organizzativa, capeggiata dal consiglio direttivo, tutti i tesserati dellASD Atletica Tommaso Assi, che come sempre hanno svolto un lavoro immenso in questi giorni, gli atleti provenienti da tutta Italia e anche i nostri consentendo alla città di Trani e allatletica un grande successo; ringrazio gli immancabili Anselmo Mannatrizio, fiduciario cittadino CONI e Antonio Rutigliano, delegato provinciale CONI per la BAT, per aver supportato lorganizzazione».Una grande festa per lo sport organizzata in maniera impeccabile dalla A.S.D. Atletica Tommaso Assi, la polisportiva tranese intitolata allindimenticato mezzofondista e allenatore di atletica leggera italiano Tommaso Assi (Trani, 6 gennaio 1935 12 giugno 1983) che solo lanno scorso ha celebrato come società i 40 anni dalla sua fondazione e alla quale è stata conferita dal CONI la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.«Una associazione che è diventata un punto di riferimento nel territorio ha sottolineato il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto - proprio come avrebbe voluto il suo fondatore. Giova ricordare che la Tommaso Assi è campione regionale Corripuglia per dieci anni consecutivi».In una splendida e assolata giornata di ottobre, la città di Trani si conferma dunque palcoscenico ideale per lo sport, tra agonismo, inclusività, emozioni e attenzione al sociale - circostanza che sta particolarmente a cuore alla famiglia Assi. Importante in tal senso la partnership siglata dalla società organizzatrice, anche grazie allopera della responsabile della sez. Progetti sociali Atletica Tommaso Assi Raffaella Dianora, con l'Associazione di Clowntherapy Treno del Sorriso di Trani a fianco di soci e volontari che si occupano di donare sorrisi e buonumore a bimbi, ragazzi e adulti malati presso i reparti di pediatria del Reparto oncoematologico del Policlinico di Bari, degli ospedali Umberto I di Corato e San Paolo di Modugno-Bari, e presso le Rssa Elleuno di Andria e della rete consortile Metropolis di Molfetta. Allinterno del Villaggio allestito in Piazza Marinai d'Italia, anche altri stand di associazioni impegnate in progetti importanti come lAVIS.Al di là dell'aspetto meramente agonistico, il valore aggiunto della manifestazione è proprio quello di rappresentare un momento di socialità, aggregativo e ludico, ma soprattutto vettore di valori importanti come quelli solidali.A premiare i vincitori, oltre al presidente CONI Puglia Angelo Giliberto, sempre presente in tutte le manifestazioni organizzate dalla polisportiva tranese, l'assessore della Città di Trani Lucia De Mari e il presidente della ASD Tommaso Assi Giovanni Assi.Uno speciale ringraziamento dell'organizzazione è andato infine alle istituzioni e alle forze dell'ordine impegnate, a tutte le associazioni di volontariato, all'Amiu, che hanno collaborato per la buona riuscita della XIV edizione della TraniinCorsa Half Marathon. Una menzione particolare alla Polizia Municipale, guidata dal comandante Leonardo Cuocci Martorano e dal maggiore Domenico Miccoli, per il prezioso lavoro e limpegno profuso, e a tutti i medici che hanno seguito e assistito gli atleti in maniera egregia.Tutti i risultati ufficiali su https://www.corripuglia.com.