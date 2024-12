Più ospedali, più salute: all'auditorium San Luigi l'incontro promosso da RispettiAMO Trani

Si svolgerà il prossimo 15 dicembre alle ore 18:00 presso l'Auditorium San Luigi (piazza Lambert, Trani) l'incontro informativo su benessere e salute intitolato "Più ospedali, più salute" promosso dall'associazione RispettiAMO Trani.Fermo restando il diritto inviolabile alla salute di ciascun cittadino, preso atto dell'annoso problema della sanità e della mancanza di strutture ospedaliere e di servizi erogati nella città di Trani, l'associazione RispettiAMO Trani ha deciso di sollevare il velo sull'argomento, organizzando questo evento con lo scopo di individuare possibili azioni e interventi che possano garantire presenza e interventi sanitari nel territorio, almeno per fronteggiare le urgenze.Interverrà il Dott. Giovanni Grilli, ex Direttore Medico dell'ospedale di Trani e di Andria-Canosa, che sottolineando l'importanza della prevenzione primaria, relazionerà sulla storia dell'ospedale di Trani, e di quanto avviene in Regione e nelle Asl con i piani di riordino.Moderano l'incontro il prof. Gianni de Iuliis e Angela Mercorio, presidente dell'ass. RispettiAMO Trani, che spiega: "A Trani viviamo una situazione di grave disagio per quanto riguarda l'assistenza e il pronto intervento sanitario: bisogna intraprendere azioni che abbiano carattere d'urgenza, al fine di garantire non solo il diritto alla salute ai cittadini, ma la vita stessa. Percorrere chilometri per raggiungere il primo ospedale più vicino, potrebbe non permettere di arrivare in tempo. RiflettiAMO e interveniAMO".