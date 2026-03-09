Un tranese tra i leader globali dell'innovazione

Francesco De Noia
Francesco De Noia, Fondatore e CEO della piattaforma Elearning Formazione, è stato ufficialmente selezionato nella shortlist del Burj Global Power 100, uno dei summit globali più autorevoli dedicati alla celebrazione della leadership, dell'innovazione e dell'impatto internazionale.
L'evento si terrà a Washington, D.C. dal 25 al 28 marzo 2026 e rappresenta un palcoscenico di riconoscimento di altissimo livello, che onora i leader, gli innovatori e i visionari più influenti al mondo.

Cos'è il Burj Global Power 100

Il Burj Global Power 100 è un summit globale di prim'ordine e una piattaforma internazionale che celebra personalità straordinarie la cui influenza trascende settori e confini geografici. Il termine "Burj", nato a Dubai, richiama simbolicamente il concetto di eccellenza, grandezza e primato. Il BGP 100 è guidato proprio da questo spirito pionieristico di innovazione, ambizione e visione globale.
Celebrato a livello internazionale come punto di riferimento in termini di potere, impatto e leadership, il Burj Global Power 100 riunisce CEO di primo piano, imprenditori, leader politici e innovatori che stanno rimodellando il futuro del business e della società.
Il summit mette in luce figure capaci di aprire nuove possibilità, costruire prosperità e accelerare il progresso globale, valorizzando non solo il successo economico ma soprattutto la capacità di generare trasformazione concreta e duratura.

Una leadership che nasce dalla visione

L'inserimento di Francesco De Noia nella shortlist rappresenta un riconoscimento significativo del suo percorso imprenditoriale nel settore della digitalizzazione e della formazione online.
Con Elearning Formazione, ha dato vita a una piattaforma innovativa capace di anticipare i trend del mercato e di offrire percorsi formativi orientati alle competenze richieste dal mondo del lavoro contemporaneo. Visionario e innovatore, ha saputo coniugare tecnologia, strategia e impatto sociale, trasformando la formazione digitale in un potente strumento di crescita professionale ed economica.
La sua leadership si distingue per carisma, determinazione e capacità di ispirare. Motivatore e trascinatore, Francesco De Noia ha costruito un team coeso e una community dinamica, guidata da una missione chiara: democratizzare l'accesso alla formazione di qualità e contribuire alla digital transformation del sistema imprenditoriale.

Innovazione, impatto, futuro

La selezione al Burj Global Power 100 non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma la conferma di un modello imprenditoriale fondato su visione strategica, coraggio decisionale e orientamento all'innovazione sostenibile.

«L'innovazione è la capacità di immaginare ciò che ancora non esiste e trasformarlo in opportunità concreta», afferma Francesco De Noia. «Essere inserito nella shortlist del Burj Global Power 100 significa condividere una visione globale fatta di responsabilità, impatto e crescita. Abbiamo lanciato da poco un "e-commerce" dedicato ad aziende a professioni, ed apposite piattaforme tematiche, che consentirà loro di estendere il proprio business in Italia ed all'estero con l'obiettivo di trasformare Trani nella " Digital Valley" italiana».

Con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, Francesco De Noia continua a guidare Elearning Formazione come laboratorio di idee, competenze e trasformazione digitale, consolidando il proprio ruolo tra le figure imprenditoriali più dinamiche nel panorama internazionale dell'innovazione
