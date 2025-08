Presentata l'applicazione mobile ufficiale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani

Si è tenuta ieri a Trani, la presentazione dell'applicazione ufficiale dell'realizzata in collaborazione con, leader in Italia nell'offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le aziende, parte del Gruppo europeo Lefebvre.L'applicazione, la prima destinata a commercialisti ed esperti contabili in Puglia, costituisce un innovativo canale di comunicazione in tempo reale tra l'ODCEC di Trani e i suoi iscritti, permettendo loro di ricevere tempestivamente - grazie ad un sistema di "notifiche push" - le ultimeoltre che addegli iscritti.Durante l'incontro sono intervenuti(Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani),(Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè) e(Sales Strategist di Lefebvre Giuffrè e responsabile di progetto).Oltre alle informazioni di servizio e alle news provenienti dall'ODCEC, l'applicazione integra anche un ricco repertorio digrazie alla sincronizzazione con le autorevoliTra queste figurano: TUIR, DPR 633/1972, DPR 600/1973, Codice civile, Codice di Procedura Civile e Codice della Crisi ed Insolvenza.Inoltre, l'integrazione con il portale di informazionepermette agli iscritti all'Ordine di accedere ad una sezione didedicata alle principalipensata per offrire ai professionisti un'informazione tempestiva, verificata e di alta qualità. Infine, l'applicazione comprende al suo interno anche una sezione dedicata ai, con approfondimenti e indicazioni operative utili ad affrontare al meglio le sfide legate a sostenibilità, governance e responsabilità sociale.«La collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, per la realizzazione della applicazione mobile ufficiale, parte di un più ampio progetto attivo su scala nazionale, rappresenta un'ulteriore conferma del nostro impegno al fianco delle istituzioni nel promuovere soluzioni concrete e di valore per le professioni economico-giuridiche. Il nostro obiettivo in questo caso è quello di favorire un continuo miglioramento dei servizi, facilitando così la comunicazione tra gli Ordini professionali e i loro iscritti» – ha dichiarato, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè – «Siamo convinti che iniziative come questa contribuiscano a valorizzare ancora di più il ruolo che innovazione e digitalizzazione rivestono nel supporto alle attività operative dei professionisti».«Questo nuovo strumento rappresenta un servizio prezioso pensato per supportare quotidianamente i nostri colleghi. L'App consentirà di ricevere aggiornamenti continui sulle ultime novità professionali e offrirà l'accesso istantaneo a contenuti normativi ed editoriali in tempo reale. Grazie alle notifiche inviate direttamente agli smartphone degli iscritti, sarà possibile restare al passo con le ultime informazioni relative all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Trani e relative alle attività del Nostro Consiglio Nazionale. È con entusiasmo che adottiamo questa tecnologia all'avanguardia per supportare e coinvolgere i nostri Iscritti, siamo orgogliosi di essere i primi in Puglia ad offrire questa opportunità», ha affermato, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.