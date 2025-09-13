Piano delle Coste, il futuro del litorale si svela alla città

Venerdì 19 Settembre 2025 presso la Sala Benedetto Ronchi (2° piano) della Biblioteca Comunale di Trani G. Bovio alle ore 17:00, si svolgerà la presentazione della proposta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani. Il Piano sarà presentato dai progettisti incaricati "Rotondo Ingegneri Associati" alla presenza dell'Ing. Giuseppe Rotondo. Alla presentazione interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Amedeo Bottaro e l'assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo Cosimo Damiano Di Lernia, il Dirigente IV Area Urbanistica, Demanio e Ambiente Ing. Andrea Ricchiuti che descriverà l'iter di approvazione del Piano a cui seguirà la presentazione dei progettisti del Piano delle Coste e infine si svolgerà il dibattito pubblico.

Dopo un'attesa lunga un decennio e un clamoroso azzeramento del percorso, il Piano Comunale delle Coste di Trani giunge a una fase decisiva. La presentazione della nuova proposta, infatti, non è un semplice passo avanti, ma una vera e propria ripartenza da zero, resa necessaria dopo che, nel 2023, si è scoperto che i progettisti precedentemente incaricati sin dal 2013 avevano rinunciato all'incarico nel gennaio 2022, consegnando solo una documentazione parziale.Questa lunga fase di stallo ha creato un paradosso nell'amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro, eletto la prima volta nel 2015 con lo slogan "Ripartiamo dal mare". Mentre la programmazione costiera complessiva, definita dalla Regione come strumento centrale per la tutela e lo sviluppo, rimaneva al palo, altri importanti progetti come "Trani costa sud" venivano portati avanti in assenza di una visione d'insieme. Nel 2023, con la rescissione consensuale del vecchio contratto, l'amministrazione ha affidato il nuovo incarico alla "Rotondo Ingegneri Associati". A loro è stato affidato il compito non solo di redigere il piano, ma anche di affrontare le complesse sfide urbanistiche dell'area industriale a nord della città, dove la storica presenza di attività legate al materiale lapideo rende più difficile raggiungere gli obiettivi di tutela paesaggistica e fruizione pubblica.Dopo un'attesa pluriennale, quindi, ed un percorso complesso, segnato da vari passaggi burocratici e da un ampio dibattito cittadino, il Piano Comunale delle Coste di Trani giunge a una fase decisiva. Lo strumento, fondamentale per ridisegnare il futuro del litorale tranese, mira a regolamentare l'uso delle aree demaniali, bilanciando la tutela ambientale, lo sviluppo turistico-ricreativo e il diritto alla libera fruizione delle spiagge. Negli anni, il dibattito si è concentrato sulla necessità di definire nuove aree per concessioni balneari, spiagge libere attrezzate e tratti di costa da preservare, con l'obiettivo di superare una pianificazione ormai datata e di valorizzare una risorsa strategica per la città. La presentazione pubblica della proposta segna ora il momento chiave per la comunità, chiamata a conoscere e discutere la visione che guiderà lo sviluppo della costa nei prossimi anni.

L'appuntamento del 19 settembre in Biblioteca Comunale non è dunque un semplice atto formale, ma rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro di Trani. L'apertura al dibattito pubblico offre alla cittadinanza, agli operatori economici e a tutte le forze sociali l'opportunità concreta di contribuire a disegnare il volto del litorale per i prossimi decenni. La sfida sarà trovare la giusta sintesi tra sviluppo sostenibile, valorizzazione turistica e tutela del paesaggio. La partecipazione dei tranesi sarà quindi il vero metro di misura per trasformare questo importante strumento urbanistico in una visione realmente condivisa e proiettata verso il futuro.