L'avvocato Giuseppe Losappio nominato coordinatore dell'Osservatorio della Corte Costituzionale

Un nuovo prestigioso riconoscimento per la classe forense della Bat

Prestigioso riconoscimento per la classe forense della provincia Barletta Andria Trani, nel contesto della Consulta. Con delibera del 20 febbraio la Giunta dell'Unione delle camere penali ha nominato l'andriese di adozione, prof. avv. Giuseppe Losappio, coordinatore dell'Osservatorio della Corte Costituzionale.L'incarico arricchisce il vastissimo curriculum del nostro concittadino, di origini napoletane, avvocato penalista patrocinante presso le magistrature superiori, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bari, autore e curatore di numerosi volumi e di oltre 100 articoli, alcuni dei quali tradotti in tedesco, inglese e cinese.Ha espresso soddisfazione per il prestigioso incarico, l'avv. Giangregorio De Pascalis, presidente della Camera penale di Trani.