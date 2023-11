Omicidio stradale, profili penali e civili: ieri a Trani seminario di Agifor

Si è svolto giovedì 9 novembre 2023, presso la biblioteca storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, il seminario giuridico Omicidio stradale, profili penali e civili, organizzato dall'associazione forense A.GI.FOR. Trani.Dopo i saluti istituzionali dell'Avv. Francesco Logrieco, presidente dell'ordine degli Avvocati di Trani, e dell'Avv. Gianluca Nenna, presidente dell'associazione A.GI.FOR. Trani, l'Avv. Francesco Di Marzio ha esposto la ratio dell'omicidio stradale, un reato, purtroppo, costantemente agli onori della cronaca.Sono, dunque, seguiti gli interventi degli illustri relatori del seminario, ovvero la dott.ssa Filomena Sara De Rosa, giudice penale presso il Tribunale di Trani. Domenico Di Terlizzi, decano dell'avvocatura tranese, i quali hanno magistralmente illustrato gli aspetti penali della fattispecie, in particolare le attenuanti, le aggravanti ed i profili processuali dell'omicidio stradale (dott.ssa Filomena Sara De Rosa), e le differenze dell'elemento soggettivo del reato e le nuove previsioni normative (Avv. Domenico Di Terlizzi).Di grande levatura, altresì, le argomentazioni del terzo relatore, dott.ssa Silvia Sammarco, giudice civile presso il Tribunale di Trani che ha, eccellentemente, evidenziato i criteri da adottare, in sede civile, per la quantificazione del danno da sinistro mortale.L'evento formativo si è svolto alla presenza dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, locali e del circondario.