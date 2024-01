L'avvocato De Pascalis riconfermato alla guida della Camera Penale di Trani

L'avv. Giangregorio De Pascalis è stato riconfermato alla guida della Camera Penale di Trani, associazione che rappresenta gli avvocati penalisti del nostro tribunale.L'assemblea, tenutasi questa mattina, è stata l'occasione per tracciare un bilancio del biennio trascorso e per illustrare le linee programmatiche da sviluppare nei prossimi due anni.Tanti i temi da affrontare, in un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti della professione forense, derivanti dal succedersi serrato di corpose riforme del processo penale e dall'affacciarsi della digitalizzazione del processo penale.All'esito dell'assemblea il penalista andriese è stato riconfermato per acclamazione. Lo affiancheranno il vice presidente, avv. Amleto Carobello, il segretario, avv. Luca Gagliardi, il tesoriere, avv. Maurizio Altomare, ed i consiglieri avv. Marialuisa Tarricone, avv. Maria Michela Sarcinelli ed avv. Angelo Scuderi."È mia intenzione proseguire nell'organizzazione di eventi formativi di alto profilo, tesi ad aiutare i Colleghi ad affrontare i cambiamenti della professione, – ha dichiarato De Pascalis – senza dimenticare le battaglie grandi e piccole che servono a garantire il corretto svolgimento delle udienze ed il rispetto del fondamentale diritto di difesa.