Ronaldinho sceglie Trani per un soggiorno di relax e tranquillità

Il campione del mondo immortalato a Villa Ascosa insieme al titolare Roberto Gargiuolo

Trani - lunedì 1 settembre 2025 17.00
Ha scelto di alloggiare nel lussuoso resort affacciato sul mare di Trani il campione di calcio di origini brasiliane, Ronaldinho. Il celebre ex calciatore, leggenda del calcio moderno, ha partecipato infatti venerdì 29 agosto, allo stadio "Cosimo Puttilli" di Barletta, al "Jogo dos Famosos", una partita benefica che ha visto protagonisti per l'appunto Ronaldinho e numerosi ex campioni internazionali.

A dare notizia della sua permanenza a Trani Roberto Gargiuolo titolare del resort sulla baia del Monastero di Colonna che da anni accoglie vip da tutto il mondo. «Grazie di cuore a Ronaldinho per aver scelto Villa Ascosa! È stato per noi un grande onore accogliere una leggenda del calcio nella nostra struttura. Per rispetto della sua privacy e della tranquillità che cercava durante il soggiorno, l'ospite ha preferito non fare foto o apparire pubblicamente — una scelta che abbiamo accolto con la massima discrezione, come sempre facciamo con chi sceglie Villa Ascosa per il proprio relax. Riservatezza, eleganza e ospitalità: questi i valori che ci guidano ogni giorno. Grazie ancora, campione!».
