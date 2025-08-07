Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record

Una visita a sorpresa e graditissima quella di Sfera Ebbasta, icona della trap italiana, che ieri sera ha fatto tappa a Trani per concedersi una cena esclusiva al celebre ristorante "Casa Sgarra". Il locale, fiore all'occhiello dell'enogastronomia pugliese e premiato con una stella Michelin, è stato scelto dall'artista per vivere un'esperienza gourmet.Ad accogliere Sfera e il suo entourage è stato lo chef Felice Sgarra, padrone di casa e autore di una cucina creativa e raffinata che unisce tradizione e innovazione. Il trapper, noto per successi multiplatino come Rockstar e Mademoiselle, si è mostrato disponibile e cordiale con lo staff, apprezzando i sapori del territorio e l'atmosfera del ristorante e lasciandosi immortale in alcuni scatti.Non è la prima volta che Casa Sgarra attrae celebrità del panorama musicale, artistico e sportivo: la qualità dell'offerta e il prestigio della location continuano a renderlo punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza a tavola. La visita di Sfera Ebbasta ne è ulteriore conferma.