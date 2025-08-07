Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra
Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra
Attualità

Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record

Il celebre artista ha cenato col suo entourage assaporando piatti tipici della tradizione

Trani - giovedì 7 agosto 2025 11.28
Una visita a sorpresa e graditissima quella di Sfera Ebbasta, icona della trap italiana, che ieri sera ha fatto tappa a Trani per concedersi una cena esclusiva al celebre ristorante "Casa Sgarra". Il locale, fiore all'occhiello dell'enogastronomia pugliese e premiato con una stella Michelin, è stato scelto dall'artista per vivere un'esperienza gourmet.

Ad accogliere Sfera e il suo entourage è stato lo chef Felice Sgarra, padrone di casa e autore di una cucina creativa e raffinata che unisce tradizione e innovazione. Il trapper, noto per successi multiplatino come Rockstar e Mademoiselle, si è mostrato disponibile e cordiale con lo staff, apprezzando i sapori del territorio e l'atmosfera del ristorante e lasciandosi immortale in alcuni scatti.

Non è la prima volta che Casa Sgarra attrae celebrità del panorama musicale, artistico e sportivo: la qualità dell'offerta e il prestigio della location continuano a renderlo punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza a tavola. La visita di Sfera Ebbasta ne è ulteriore conferma.
  • Vip
Altri contenuti a tema
Christian Panucci sedotto da Trani, la sua bellezza e le sue delizie enogastronomiche Vita di città Christian Panucci sedotto da Trani, la sua bellezza e le sue delizie enogastronomiche Il celebre terzino, ex allenatore della nazionale albanese, in visita nella Città
Biagio Antonacci: "Torno a Trani per la sua bellezza...e gli scampi al sale!" Vita di città Biagio Antonacci: "Torno a Trani per la sua bellezza...e gli scampi al sale!" Il popolare cantautore in Puglia per un concerto viene sempre volentieri in città
Pop star a Trani: ecco Sophie (senza i Giants!) dal RDS Summer festival di Barletta Vita di città Pop star a Trani: ecco Sophie (senza i Giants!) dal RDS Summer festival di Barletta La giovane cantante inglese si è lasciata conquistare dal un pranzo sul porto
Chiara Biasi come una dea sulla terrazza di Ognissanti a Trani Vita di città Chiara Biasi come una dea sulla terrazza di Ognissanti a Trani Le celebre influencer torna spesso in città ospite del lussuoso resort
Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino, in visita a Trani: "Incantata" Vita di città Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino, in visita a Trani: "Incantata" La professoressa Christillin è volto noto anche come dirigente sportivi: con lei le Olimpiadi invernali a Torino nel 2006
9 Cecilia Rodriguez ritorna in Puglia: sul suo profilo Instagram il porto di Trani Cecilia Rodriguez ritorna in Puglia: sul suo profilo Instagram il porto di Trani La showgirl soggiorna a Barletta in una lussuosa dimora
Nina Zilli: una pausa a Trani prima dello spettacolo di questa sera a San Severo Vita di città Nina Zilli: una pausa a Trani prima dello spettacolo di questa sera a San Severo La cantante era in viaggio con la sua bambina verso la tappa della sua tournée teatrale
Sarà il barlettano Fabio Maria Damato a "salvare" Chiara Ferragni? Speciale Sarà il barlettano Fabio Maria Damato a "salvare" Chiara Ferragni? ll manager vissuto nella Bat viene indicato come capro espiatorio del "Pandoro Gate" della influencer
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
7 agosto 2025 Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
7 agosto 2025 Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
5
Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
7 agosto 2025 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
7 agosto 2025 Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
5
Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
7 agosto 2025 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
"A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro "
6 agosto 2025 "A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro"
A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
6 agosto 2025 A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
I libri finalisti del Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani
6 agosto 2025 I libri finalisti del Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani
Emergenza spazi sportivi a Trani, Lodispoto convoca i dirigenti scolastici
6 agosto 2025 Emergenza spazi sportivi a Trani, Lodispoto convoca i dirigenti scolastici
Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani "
6 agosto 2025 Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.