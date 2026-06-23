Ordine degli Ingegneri BAT, Giuseppe Pistillo eletto nuovo presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Alla presidenza è stato elettodi Andria, che raccoglie il testimone da Antonella Cascella.Il nuovo Ufficio di Presidenza sarà composto dadi Barletta nel ruolo di vicepresidente,segretario etesoriere. Completano il Consiglio i consiglieriedNel corso della seduta di insediamento sono state assegnate le cariche istituzionali e definite le principali linee programmatiche che guideranno l'attività dell'Ordine nei prossimi anni. Tra le priorità indicate figurano la valorizzazione della figura professionale dell'ingegnere, il potenziamento della formazione continua degli iscritti e il rafforzamento del dialogo con istituzioni, enti pubblici e realtà territoriali della provincia BAT.Il nuovo Consiglio si appresta così ad avviare il proprio mandato con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Ordine come punto di riferimento per la categoria e interlocutore qualificato sui temi dello sviluppo, dell'innovazione e della sicurezza del territorio.