Ordine degli Ingegneri BAT,
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Associazioni ed Ordini Professionali

Ordine degli Ingegneri BAT, Giuseppe Pistillo eletto nuovo presidente

Insediato il nuovo Consiglio direttivo: al centro del mandato formazione, valorizzazione della professione e dialogo con il territorio

Trani - martedì 23 giugno 2026 12.16
Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Alla presidenza è stato eletto Giuseppe Pistillo di Andria, che raccoglie il testimone da Antonella Cascella.
Il nuovo Ufficio di Presidenza sarà composto da Michele Pizzicoli di Barletta nel ruolo di vicepresidente, Raffaella Ardito segretario e Michele Dicuonzo tesoriere. Completano il Consiglio i consiglieri Silvia Belsito, Gianluca Di Cugno, Vita Panarelli, Domenico Sgaramella, Nunzia Samanta Soranno, Riccardo Virgilio ed Enrico Giuliano Vitobello.

Nel corso della seduta di insediamento sono state assegnate le cariche istituzionali e definite le principali linee programmatiche che guideranno l'attività dell'Ordine nei prossimi anni. Tra le priorità indicate figurano la valorizzazione della figura professionale dell'ingegnere, il potenziamento della formazione continua degli iscritti e il rafforzamento del dialogo con istituzioni, enti pubblici e realtà territoriali della provincia BAT.

Il nuovo Consiglio si appresta così ad avviare il proprio mandato con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Ordine come punto di riferimento per la categoria e interlocutore qualificato sui temi dello sviluppo, dell'innovazione e della sicurezza del territorio.
  • ingegneri
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