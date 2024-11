Edilizia, domani a Trani tecnici a confronto sul piano casa

Ingegneri, architetti e geometri insieme per discutere del Piano Casa, analizzando le modifiche e le integrazioni al Testo Unico dell'edilizia. È l'obiettivo del seminario dal titolo "Conversione in legge del decreto salva-casa: disposizioni urgenti in materia edilizia e urbanistica", in programma domani, 27 novembre, alle 15 allo Sporting Club di Trani (via Astor Piazzolla, 2).Durante la giornata di lavoro, organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Bat e il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, verranno esplicitati gli aspetti pratici e operavi in termini di semplificazione edilizia e urbanistica. Si cercherà di mettere in risalto le maggiori criticità che, inevitabilmente, l'approvazione di una legge semplificativa può determinare in prima applicazione, nonché i riflessi di carattere legale, analizzando le prime sentenze emerse in sede di giurisprudenza civile e penale.Il programma prevede l'apertura dei lavori con i saluti istituzionali della presidente dell'Ordine provinciale degli Ingegneri, Antonella Cascella, il presidente dell'Ordine degli Architetti della Bat, Andrea Roselli, e il presidente del Collegio provinciale dei Geometri, Saverio Binetti.Durante l'incontro, moderato dalla giornalista Damiana Dorotea Sgaramella e dal conduttore Francesco Donato, interverranno Domenico Sgaramella, delegato Commissione edilizia e urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, Nicola Cortone, dirigente del Comune di Acquaviva delle Fonti, Pasquale Antonio Casieri, dirigente del Comune di Andria, Andrea Ricchiuti, dirigente del Comune di Trani, Maria Immacolata Marzuoli, dirigente del Comune di Trinitapoli, Lorenzo Fruscio, dirigente della Provincia Bat, Giacomo Losapio, dirigente del Comune di Bisceglie, Mauro Iacovello, dirigente del Comune di Canosa di Puglia, e Francesco Bruno dell'Ordine degli Avvocati di Trani.Per la partecipazione al seminario sono previsti tre crediti formativi professionali per ingegneri, architetti e geometri iscritti.