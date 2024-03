Nuova casa per gli ingegneri della provincia Bat

Nuova sede, nuovi progetti, ma al centro c'è ancora una volta Trani. Ha aperto ieri, 25 marzo, la nuova sede degli ingegneri della sesta provincia pugliese."Corso Regina Elena 14", questo il luogo che farà da "casa" all'Ordine della Bat. Per commentare la nuova apertura ai nostri microfoni è intervenuta la presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Bat Antonella Cascella: "In questa sede vogliamo essere punto di riferimento per colleghi e per le città… punto di forza della sede l'aula di formazione che permetterà di eseguire tutta l'attività formativa per gli iscritti"."Una conferma e nuovi progetti" dice l'Assessore De Mari, con Trani ancora una volta protagonista. "Tassello fondamentale per Trani e per tutta la Bat. Risorsa da salvaguardare e onorare" dichiara la Consigliera Comunale Ciliento.Etica, genio, scienza e ingegneria, queste le parole chiave affisse all'ingresso della struttura, che vogliono accompagnare ed indirizzare l'operato dei professionisti locali. Parole capaci di dare a chi entra un messaggio chiaro e preciso.