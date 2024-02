Edilizia, oggi a Trani ingegneri, architetti e geometri della Bat a confronto sulla nuova legge regionale

Powered by

Oggi, 21 febbraio, dalle 17 alle 20, allo Sporting Club di Trani (via Astor Piazzolla, 2) si terrà il convegno dal titolo "Rigenerazione urbana e riuso del patrimonio edilizio esistente: incentivi volumetrici e delocalizzazioni".L'incontro, promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta–Andria–Trani, sarà occasione per discutere della legge regionale del 19 dicembre 2023, n. 36 dal titolo "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia" insieme agli Ordini provinciali degli Architetti e dei Geometri.Il programma prevede l'apertura dei lavori con i saluti istituzionali della presidente dell'Ordine provinciale degli Ingegneri, Antonella Cascella, il presidente dell'Ordine degli Architetti della Bat, Andrea Roselli, e il presidente del Collegio provinciale dei Geometri, Saverio Binetti.Durante l'incontro, moderato da Domenico Sgaramella, delegato Commissione edilizia e urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, interverrà il consigliere regionale delegato all'Urbanistica, Stefano Lacatena, primo firmatario della legge regionale.L'obiettivo della giornata di lavori è quello di fornire un contributo tecnico alle amministrazioni comunali dei dieci comuni facenti parte della sesta provincia pugliese e ai tecnici al fine di rendere la legge regionale applicabile in ogni ambito territoriale.