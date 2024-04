Edilizia, contratti pubblici nell'era digitale: se ne parla domani nella biblioteca di Trani

Ci sarà anche l'Ordine degli ingegneri della Bat al seminario formativo promosso dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani in programma domani, giovedì 4 aprile, dalle 9 alle 17 nella sala Cineforum della biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani.



L'evento, dal titolo "L'esecuzione dei contratti pubblici nell'era digitale", sarà un momento di confronto sulle maggiori novità in ambito di normative al quale parteciperà anche l'Ordine degli Avvocati di Trani e l'Ordine degli architetti della Bat.

I lavori si apriranno alle 9 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, del sindaco del Comune di Trani, Amedeo Bottaro, la presidente dell'Ordine degli ingegneri Bat, Antonella Cascella, del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Francesco Logrieco, e del presidente dell'Ordine degli architetti della Bat, Andrea Roselli.



Si parlerà, fra le altre cose, di digitalizzazione dell'evidenza pubblica, delle piattaforme telematiche come strumento per la fase di esecuzione e del Building Information Modeling.



Tra i relatori anche Alessandro Cervino, vice presidente dell'Ordine degli ingegneri, che terrà una relazione dal titolo "Ruolo del RUP e del direttore dei lavori". A conclusione della giornata in programma una tavola rotonda per discutere delle varianti nel nuovo Codice dei Contratti.