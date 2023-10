Ordine degli Ingegneri: i 100 anni celebrati al castello Svevo

Si è svolto nelle sale del Castello Svevo di Trani l'evento celebrativo del centenario dell'istituzione dell'Albo nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, la cui delegazione della Bat ha riunito per l'occasione i professionisti del territorio in un interessante convegno alla presenza del Presidente nazionale ing. Domenico Angelo Perrini.Al centro del dibattito, aperto dai saluti del sindaco di Trani Amedeo Bottaro e della presidente dell'Ordine provinciale della Bat, ing. Antonella Cascella, materie come transizione ecologica, pianificazione del territorio e dissesto idrogeologico, tematiche affrontate nel corso del dibattito che ha visto istituzioni e professionisti confrontarsi sulle sfide che attendono la categoria degli ingegneri nei prossimi anni.Su tema "Il Cni: vecchie e nuove sfide per la tutela della figura dell'Ingegnere" è infatti intervenuto proprio il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Domenico Angelo Perrini, cui ha fatto seguito la tematica legata a "L'ingegneria per la prevenzione e la cura della fragilità idrogeologica del territorio", con la partecipazione del presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bari, nonché professore del Politecnico, Umberto Fratino, e del professore dell'Università della Tuscia, Ciro Apollonio.La terza sessione si è aperta con un intervento dal titolo "Pianificazione e progettazione del territorio e del paesaggio" da parte del professore dell'Università Politecnica delle Marche, Francesco Rotondo, e dal professore del Politecnico di Bari, Nicola Martinelli e infine "Green building, fonti rinnovabili e transizione ecologica" durante il quale sono intervenuti esponenti del Politecnico di Bari, e dall'Università danese di Aalborg, Vincenzo Liso.