Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup

Nessuna data disponibile per effettuare un'ortopanoramica dentale presso le strutture pubbliche della Bat. È quanto denuncia un cittadino di Trani, Raffaele Paradiso, che ha segnalato la difficoltà incontrata al Centro Unico di Prenotazione (CUP) del Presidio Territoriale di Assistenza della città.Secondo quanto riferito, Paradiso si è recato allo sportello con una prescrizione del medico di base che indicava una priorità di 10 giorni per prenotare una OPT, la radiografia panoramica delle arcate dentarie. Tuttavia, l'operatrice del CUP gli avrebbe comunicato che non risultano date disponibili per effettuare l'esame in nessuna radiologia della provincia Bat né nelle strutture accreditate, indipendentemente dal grado di priorità indicato nella ricetta.Una situazione che, secondo il cittadino, non dovrebbe verificarsi. Paradiso richiama infatti la normativa nazionale sulle liste di attesa, sostenendo che le agende per le prenotazioni non possano essere sospese o chiuse. In particolare cita la legge finanziaria del 2006 e il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, che stabiliscono il divieto di sospendere le prenotazioni delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.Nel documento inviato alle istituzioni sanitarie, il cittadino sottolinea inoltre che, qualora non vi siano date disponibili, il servizio dovrebbe comunque prendere in carico la richiesta, inserendo l'utente in una lista di pre-prenotazione oppure indirizzando la prestazione in regime di libera professione intramuraria con i costi a carico dell'azienda sanitaria.Paradiso evidenzia anche l'aspetto del rapporto con l'utenza, auspicando modalità di comunicazione più garbate e professionali da parte degli operatori. La segnalazione è stata indirizzata alla Direzione generale con l'obiettivo di sollecitare verifiche e individuare possibili soluzioni alla problematica, che riguarda l'accesso alle prestazioni diagnostiche e, più in generale, la gestione delle liste di attesa nella sanità pubblica.