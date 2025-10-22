Pta di Trani, quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia

Ieri, al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, all'interno della UOSVD Day Service Oculistica - diretta dal dott. Pasquale Attimonelli - si è svolto un open day gratuito per lo screening della maculopatia. Quasi 200 i cittadini che hanno partecipato ad una giornata inserita all'interno del calendario relativo alle campagne di screening nel mese di ottobre, tradizionalmente legato alla promozione della prevenzione, organizzato dalla Direzione strategica dell'Asl Bt e dalla UOSVD Screening oncologici Asl Bt. Per l'occasione, alla presenza del Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, sono state anche presentate la sala per la piastra diagnostica oculistica e la sala, con arco sterile di alta tecnologia, per la terapia intravitreale per la cura delle maculopatie, utilizzate da poche settimane nell'unità operativa."La maculopatia – spiega il dott. Pasquale Attimonelli, dirigente responsabile dell'UOSVD Day Service Oculistica - è una patologia che colpisce la macula, la parte centrale della retina, causando una perdita della visione centrale. Ora siamo in grado, con un percorso fast track immediato, di sottoporre i pazienti all'Angio OCT per individuare la formazione di neovasi patologici che possono compromettere la capacità visiva. Quindi, grazie all'arco sterile, il paziente può subito essere sottoposto a terapia intravitreale decongestionando le sale operatorie generali"."Abbiamo organizzato diverse iniziative di prevenzione per tutto il mese di ottobre - dice Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt - è una occasione importante per noi per ribadire l'importanza degli screening soprattutto oncologici che nella regione Puglia vengono offerti gratuitamente alle fasce di popolazione target. La giornata di oggi he messo in evidenza l'importante lavoro svolto dalla UOSVD Day Service Oculistico che è inserito in un contesto organizzativo fortemente innovativo come il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani. Il PTA rappresenta infatti un luogo di cura di riferimento per il territorio la cui organizzazione viene spesso presa ad esempio per ribadire l'importanza della assistenza territoriale. Trani oggi ospita un punto di primo intervento, medici di famiglia in servizio h12, servizi ambulatoriali, punto prelievo, servizi distrettuali, sale operatorie per il day service, la radiologia, servizi altamente specialistici come la ginecologia territoriale di secondo livello e l'oncologia ematologica e tanto altro ancora".