Pta di Trani, parcheggio invaso durante il mercato: disagi per il personale Asl

Gravi disagi ogni martedì per il personale sanitario e amministrativo dell'Asl Bat in servizio presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Trani. Il problema riguarda l'area parcheggio della struttura, che puntualmente, in occasione del mercato settimanale, viene invasa da commercianti e clienti che approfittano dell'accesso aperto e della mancanza di adeguati sistemi di controllo.



Secondo le segnalazioni, la cancellata del parcheggio risulta sempre aperta e la sbarra delimitatrice è ormai assente da tempo. Una situazione che consente l'accesso indiscriminato a chiunque, trasformando lo spazio riservato in un parcheggio libero a servizio del mercato.



Le conseguenze per gli operatori Asl sono pesanti: c'è chi è costretto ad arrivare in ritardo sul posto di lavoro per la difficoltà a trovare parcheggio, e chi deve lasciare l'auto lontano dalla struttura, con il rischio concreto di furti. Alcuni dipendenti, infatti, denunciano episodi in cui, al termine del turno, non hanno più trovato il proprio veicolo.



Una situazione insostenibile che richiede un intervento urgente da parte degli organi competenti per ripristinare l'ordine e garantire sicurezza e rispetto per chi ogni giorno assicura servizi sanitari essenziali alla città.