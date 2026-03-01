Progetto Ospedale Nord Barese
Progetto Ospedale Nord Barese
Sanità

Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro

Via libera dal Ministero della Salute: struttura DEA di I Livello tra Bisceglie e Molfetta, operativa entro sei anni e tre mesi

Trani - domenica 1 marzo 2026 7.00
Il nuovo Ospedale del Nord Barese potrà contare su un finanziamento complessivo di 192 milioni e 500mila euro. Il decreto di ammissione a finanziamento, trasmesso dal Ministero della Salute al Dipartimento Salute e Benessere animale, sblocca risorse per 192.500.000 euro, di cui il 95% coperto da fondi statali (182.875.000 euro) e il restante 5% a carico della Regione Puglia, pari a 9.625.000 euro. Con l'ufficializzazione del finanziamento sarà ora possibile procedere alla pubblicazione della gara per la progettazione esecutiva e per l'affidamento dei lavori. La nuova struttura, classificata come DEA di I Livello (Dipartimento di Emergenza e Accettazione), sorgerà tra Bisceglie e Molfetta e servirà un bacino di utenza stimato in circa 250mila abitanti.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una dotazione di circa 250 posti letto e l'attivazione di 14 discipline mediche e chirurgiche. Sono inoltre programmati un servizio di oncologia per trattamenti chemioterapici, ambulatori dedicati alle prestazioni in day service e a supporto dei ricoveri, un pronto soccorso con 10 posti letto, oltre ai servizi di radiologia, laboratorio analisi e farmacia ospedaliera. Il via libera al finanziamento conclude un articolato percorso amministrativo che ha coinvolto il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la ASL BT. Si apre ora la fase operativa, con l'indizione della gara e la successiva aggiudicazione mediante appalto integrato, procedura di competenza della ASL BT. Il cronoprogramma prevede l'entrata in funzione del nuovo presidio ospedaliero entro sei anni e tre mesi.

Anche se a Trani non è previsto un ospedale per acuti, ma solo il PTA, la realizzazione del nuovo Ospedale del Nord Barese tra Bisceglie e Molfetta può avere comunque effetti positivi per la città. Innanzitutto, permetterà di ridurre la mobilità sanitaria dei cittadini tranesi, che oggi spesso devono spostarsi verso Bari per ricoveri complessi o interventi urgenti. Con un presidio DEA di I Livello più vicino, i tempi di trasferimento diminuiranno e l'accesso alle cure più tempestivo, garantendo maggiore sicurezza e continuità assistenziale.

In secondo luogo, il PTA di Trani potrà rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema territoriale: diventando un nodo fondamentale per diagnosi, follow-up e servizi di supporto, potrà integrarsi in maniera più efficace con il nuovo ospedale, assicurando percorsi sanitari più strutturati e coordinati per i cittadini. Oltre ai vantaggi diretti per la salute, la presenza di una struttura moderna e ben attrezzata nel Nord Barese può avere ricadute positive sulla qualità dei servizi e sull'attrattività del territorio. La riduzione delle liste d'attesa, l'ampliamento dell'offerta specialistica e il miglioramento complessivo della gestione delle emergenze contribuiscono a innalzare il livello percepito dell'assistenza sanitaria nella provincia.

Infine, ci sono anche ricadute economiche e occupazionali indirette: un grande ospedale genera indotto professionale, nuove opportunità per medici, infermieri e tecnici, e collabora con studi e servizi territoriali, di cui anche Trani potrà beneficiare. In questo senso, il nuovo ospedale rappresenta un passo verso un riequilibrio dell'offerta sanitaria nella BAT, portando servizi più vicini e integrati senza sottrarre risorse al PTA tranese.
  • Ospedale
  • asl bt
Altri contenuti a tema
ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa Dal 2 al 25 febbraio 54.222 pazienti richiamati e 26.225 prestazioni anticipate. Nella BAT esami e visite tra Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani
Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene) Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene) Sospiro di sollievo per le due città: dal 1° febbraio organico potenziato e nessun taglio. Ma per arrivare al risultato sono servite la "sentinella" di Articolo 97 e la protesta estrema di un 75enne
3 Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend Primo atto del Governatore contro le liste d’attesa: «Piani straordinari in 15 giorni». Nella BAT tempi biblici per esami, ora si corre ai ripari con aperture fino alle 23
1 Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio Politica Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio L'allarme di Articolo 97, indiscrezioni parlano di uno stop notturno al servizio per mancanza di medici
Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani Due giornate di lavoro presiedute dal dottor Giuseppe Tarantini e dai professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso
7 Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Vita di città Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Il commosso ricordo di Rino Negrogno
Truffa SMS "Smishing": allerta sui falsi uffici Cup Truffa SMS "Smishing": allerta sui falsi uffici Cup Numeri 899 fraudolenti chiedono contatti urgenti. I cittadini esortati a non rispondere e a non chiamare per evitare addebiti
Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT Attualità Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT Una misura per tutelare il personale sanitario da aggressioni o episodi di violenza
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
1 marzo 2026 Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
1 marzo 2026 ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario " di Palazzo Beltrani
1 marzo 2026 Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario" di Palazzo Beltrani
"ETICA e POLITICA " organizza per il 03 marzo un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale
1 marzo 2026 "ETICA e POLITICA" organizza per il 03 marzo un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale
“Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante
28 febbraio 2026 “Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
28 febbraio 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
Amministrative Trani, la "scossa " di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità»
28 febbraio 2026 Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità»
Alfredo De Giovanni a Palazzo Beltrani per un viaggio teatrale tra geologia e narrazione
28 febbraio 2026 Alfredo De Giovanni a Palazzo Beltrani per un viaggio teatrale tra geologia e narrazione
Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio
28 febbraio 2026 Perché (ri)leggere i Classici: oggi in Biblioteca Bovio
Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male
28 febbraio 2026 Dieta senza glutine, dalla terapia medica alla moda che può far male
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.