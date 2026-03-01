Asl Bt PTA Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa

Dal 2 al 25 febbraio 54.222 pazienti richiamati e 26.225 prestazioni anticipate. Nella BAT esami e visite tra Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani

Trani - domenica 1 marzo 2026 6.46
ASL BT in prima linea nel piano regionale di recupero delle liste d'attesa: nel fine settimana tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo saranno 165 le prestazioni sanitarie eseguite nei presidi di Andria, Barletta, Bisceglie e Canosa e nel PTA di Trani. In programma risonanze magnetiche (RMN), TAC, esami endoscopici, ecografie e visite cardiologiche. L'iniziativa rientra nel piano straordinario varato dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari regionali per accelerare il recupero delle liste d'attesa.

A livello regionale, dal 2 al 25 febbraio sono state eseguite oltre 17mila prestazioni: nel dettaglio 16.102 visite ed esami già effettuati e 25.484 anticipati rispetto alla precedente data di prenotazione. Per quanto riguarda i ricoveri, al 25 febbraio sono stati richiamati 7.435 pazienti, anticipati 741 ed eseguiti 954 interventi. Complessivamente, in Puglia sono stati 54.222 i cittadini richiamati, 26.225 le prestazioni anticipate (tra visite, esami e ricoveri) e 17.056 quelle già eseguite.

Dal monitoraggio relativo all'ultima settimana (16–25 febbraio) emerge un'accelerazione significativa: 8.441 prestazioni di specialistica ambulatoriale già erogate e 538 ricoveri effettuati, con un incremento rispetto alle prime due settimane di attività. Tra le aziende sanitarie, il Policlinico di Bari registra il maggior numero di ricoveri eseguiti (244), seguito dall'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II (223) e dalla ASL Lecce (182).

In lieve calo la percentuale dei rifiuti alle proposte di anticipazione, che si attesta al 27% (pari a 7.089 casi). Nel 60% delle situazioni il rifiuto è motivato dalla volontà di mantenere la data già fissata; il 19% dichiara di aver già eseguito la prestazione, mentre il 7% comunica che non è più necessaria. Per la restante quota non sono disponibili motivazioni. Il piano prosegue dunque con un'intensificazione delle attività anche nella provincia BAT, con l'obiettivo di ridurre progressivamente i tempi di attesa e garantire risposte più tempestive ai cittadini.
