Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani

Due giornate di lavoro presiedute dal dottor Giuseppe Tarantini e dai professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 7.07 Comunicato Stampa
Il 19 e 20 dicembre a Palazzo San Giorgio di Trani torna l'appuntamento annuale con il congresso "Attualità in Ematologia", punto di riferimento per ematologi da tutta Italia sulle più recenti evidenze cliniche e terapeutiche nelle malattie del sangue. Il congresso è presieduto dal dottor Giuseppe Tarantini, Direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta e responsabile scientifico, insieme ai professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso.

La due giorni vedrà la discussione di casi clinici reali, osservati nel reparto di Barletta, integrati da relazioni magistrali di relatori nazionali, con l'obiettivo di coniugare esperienza pratica e aggiornamento scientifico. Focus centrale sarà la Rete Ematologica Pugliese, coordinata dal dottor Tarantini, che ha permesso significativi progressi nell'organizzazione e nell'assistenza: riduzione della mobilità passiva, incremento dei trattamenti avanzati. "Negli ultimi anni - spiega il dottor Tarantini - abbiamo assistito a un aumento significativo dei trattamenti avanzati, riducendo la mobilità passiva dei pazienti e offrendo cure altamente specialistiche in Puglia. L'obiettivo è continuare a sviluppare modelli assistenziali integrati, favorendo anche il dialogo tra senior e giovani ricercatori per garantire la crescita della ricerca clinica e traslazionale".

Dato rilevante è anche l'implementazione dei trapianti di CAR-T, immunoterapia personalizzata basata su linfociti T ingegnerizzati che rappresenta un approccio terapeutico innovativo contro leucemie e linfomi refrattari. "Oggi possiamo offrire trattamenti altamente personalizzati che fino a pochi anni fa erano disponibili solo in centri del Nord Italia. In Puglia, questi interventi vengono effettuati in sicurezza e con risultati promettenti, riducendo la necessità per i nostri pazienti di recarsi altrove per cure avanzate". Le giornate di lavoro sono a cura di E20econvegni, segreteria organizzativa e provider del congresso.
