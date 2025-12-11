Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani

Il 19 e 20 dicembre a Palazzo San Giorgio di Trani torna l'appuntamento annuale con il congresso, punto di riferimento per ematologi da tutta Italia sulle più recenti evidenze cliniche e terapeutiche nelle malattie del sangue. Il congresso è presieduto dal dottor, Direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta e responsabile scientifico, insieme ai professoriLa due giorni vedrà la discussione di casi clinici reali, osservati nel reparto di Barletta, integrati da relazioni magistrali di relatori nazionali, con l'obiettivo di coniugare esperienza pratica e aggiornamento scientifico. Focus centrale sarà la Rete Ematologica Pugliese, coordinata dal dottor Tarantini, che ha permesso significativi progressi nell'organizzazione e nell'assistenza: riduzione della mobilità passiva, incremento dei trattamenti avanzati. "Negli ultimi anni - spiega il dottor Tarantini - abbiamo assistito a un aumento significativo dei trattamenti avanzati, riducendo la mobilità passiva dei pazienti e offrendo cure altamente specialistiche in Puglia. L'obiettivo è continuare a sviluppare modelli assistenziali integrati, favorendo anche il dialogo tra senior e giovani ricercatori per garantire la crescita della ricerca clinica e traslazionale".Dato rilevante è anche l'implementazione dei trapianti di CAR-T, immunoterapia personalizzata basata su linfociti T ingegnerizzati che rappresenta un approccio terapeutico innovativo contro leucemie e linfomi refrattari. "Oggi possiamo offrire trattamenti altamente personalizzati che fino a pochi anni fa erano disponibili solo in centri del Nord Italia. In Puglia, questi interventi vengono effettuati in sicurezza e con risultati promettenti, riducendo la necessità per i nostri pazienti di recarsi altrove per cure avanzate". Le giornate di lavoro sono a cura di E20econvegni, segreteria organizzativa e provider del congresso.