Vito infermiere
Vito infermiere
Vita di città

Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani

Il commosso ricordo di Rino negrogno

Trani - giovedì 27 novembre 2025 16.48
"Purtroppo stamattina ci ha lasciato Vito Dalfonso. Non sarebbe necessario spiegare chi fosse, a Trani lo conoscevamo quasi tutti, se non proprio tutti. Chi di noi non è stato "bucato" almeno una volta da Vito? Giungeva alla buon ora, mentre il sole sorgeva, con il suo immancabile sorriso, fingendo di trovarsi lì per caso, ti distoglieva con la sua voce morbida e serafica, con i suoi discorsi fuori tema, ti prendeva per mano, come se volesse congratularsi, e improvvisamente, senza che tu potessi prevederlo, zac, l'ago dritto in vena e le provette erano già piene di sangue prima che tu potessi dire "a".
Sentito dolore? No.
Vito lavorava già dagli albori del glorioso nosocomio di Trani, già dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1961, ne ha veduta di acqua passare sotto i ponti, ne ha avuti, sotto la sua ala esperta e protettiva, di medici e infermieri, e non disdegnava di tramandare la sua conoscenza, soprattutto a me e a suo figlio Mimmo.
Oltre questa grande qualità, oltre all'amore smisurato per la famiglia, godeva di un ottimismo cosmico che gli permetteva di affrontare ogni cosa, persino la più tragica, con invidiabile, inspiegabile, contagiosa serenità.
Persino moribondo sul suo giaciglio, la sua più grande preoccupazione era che chi gli fosse accanto non si preoccupasse.
Sto bene, ripeteva.
Per lui e sua moglie Carmela ero come un figlio avendo frequentato con il loro figlio Mimmo, elementari, liceo e università, fino a diventare cognati, una conoscenza che durava da cinquantacinque anni.
Un grande tranese.
Ti voglio bene".
Il Consiglio Comunale approva il Piano per il diritto allo studio. Annualità 2026
27 novembre 2025 Il Consiglio Comunale approva il Piano per il diritto allo studio. Annualità 2026
Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026 "
27 novembre 2025 Amedeo Bottaro e il voto a Trani: "Vittoria in Regione, ma ora concentrazione sulle Amministrative a Trani del 2026"
Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
27 novembre 2025 Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso
Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo
27 novembre 2025 Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo
Debora Ciliento e la festa che non ti aspetti, tra brindisi e richiami all'ascolto
27 novembre 2025 Debora Ciliento e la festa che non ti aspetti, tra brindisi e richiami all'ascolto
Fratelli d’Italia primo partito a Trani: è svolta storica alle Regionali
27 novembre 2025 Fratelli d’Italia primo partito a Trani: è svolta storica alle Regionali
Avs a Trani all’8,32%: la sinistra c’è e guarda al futuro
27 novembre 2025 Avs a Trani all’8,32%: la sinistra c’è e guarda al futuro
La Principessa sulla Torre, lo spettacolo sulla parità di genere in scena a Trani
27 novembre 2025 La Principessa sulla Torre, lo spettacolo sulla parità di genere in scena a Trani
L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta
26 novembre 2025 L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta
Auser Trani e progetto "Mica Scemi ": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani
26 novembre 2025 Auser Trani e progetto "Mica Scemi": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.