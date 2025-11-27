Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani

"Purtroppo stamattina ci ha lasciato Vito Dalfonso. Non sarebbe necessario spiegare chi fosse, a Trani lo conoscevamo quasi tutti, se non proprio tutti. Chi di noi non è stato "bucato" almeno una volta da Vito? Giungeva alla buon ora, mentre il sole sorgeva, con il suo immancabile sorriso, fingendo di trovarsi lì per caso, ti distoglieva con la sua voce morbida e serafica, con i suoi discorsi fuori tema, ti prendeva per mano, come se volesse congratularsi, e improvvisamente, senza che tu potessi prevederlo, zac, l'ago dritto in vena e le provette erano già piene di sangue prima che tu potessi dire "a".Sentito dolore? No.Vito lavorava già dagli albori del glorioso nosocomio di Trani, già dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1961, ne ha veduta di acqua passare sotto i ponti, ne ha avuti, sotto la sua ala esperta e protettiva, di medici e infermieri, e non disdegnava di tramandare la sua conoscenza, soprattutto a me e a suo figlio Mimmo.Oltre questa grande qualità, oltre all'amore smisurato per la famiglia, godeva di un ottimismo cosmico che gli permetteva di affrontare ogni cosa, persino la più tragica, con invidiabile, inspiegabile, contagiosa serenità.Persino moribondo sul suo giaciglio, la sua più grande preoccupazione era che chi gli fosse accanto non si preoccupasse.Sto bene, ripeteva.Per lui e sua moglie Carmela ero come un figlio avendo frequentato con il loro figlio Mimmo, elementari, liceo e università, fino a diventare cognati, una conoscenza che durava da cinquantacinque anni.Un grande tranese.Ti voglio bene".