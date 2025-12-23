Pronto soccorso
Pronto soccorso
Politica

Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio

L'allarme di Articolo 97, indiscrezioni parlano di uno stop notturno al servizio per mancanza di medici

Trani - martedì 23 dicembre 2025 11.01
Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Articolo97. «Certamente non sarà vero, il Sindaco di Trani e la consigliera tranese appena rieletta, entrambi del PD, se lo avessero saputo, non l'avrebbero permesso. Decaro poi, con tutti i voti che li avete dato...

Cari concittadini, qualche burlone dice che, dal 15 gennaio 2026, quel che resta del vecchio pronto soccorso di Trani la notte potrebbe chiudere.

Qualche altro buontempone vi dirà che non si trovano medici disponibili per tenerlo aperto anche di notte. E qualche stupido, invece, chiederà come mai a Canosa di Puglia, i medici ancora si trovino e la PFM (pronto soccorso) rimanga attiva nelle 24 ore.

Ma una cosa è certa: ci sono poche cose pericolose come i servizi sanitari che funzionano on/off, aperti/chiusi, giorno sì, notte no.

Una mattina, è gia accaduto, non è un evento impossibile, ed è quindi prevedibile, alle otto del mattino, per aprire il portone della "bottega", dovranno spostare il morto che giace lì dietro sin dalla notte, perchè non lo sapeva che era chiuso».
  • Ospedale
Altri contenuti a tema
7 Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Vita di città Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Il commosso ricordo di Rino Negrogno
Pta di Trani, quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia Sanità Pta di Trani, quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia All’interno della UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
1 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Sanità Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, per un bacino d'utenza che sarà di circa 250mila pazienti dal territorio
1 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT La Segretaria Raffaella Merra: "Ora sono necessari un Garante per i diritti e una nuova rete di prevenzione per la città"
Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Attualità Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Oggi presentata la convenzione tra A.S.L BAT e il gruppo di volontariato dell'A.N.P.S. di Trani
Pta di Trani, parcheggio invaso durante il mercato: disagi per il personale Asl Vita di città Pta di Trani, parcheggio invaso durante il mercato: disagi per il personale Asl Operatori costretti a parcheggiare lontano o ad arrivare in ritardo. Denunciati anche furti di auto
Pta Trani, mercoledì l'inaugurazione del nuovo centro dialisi Sanità Pta Trani, mercoledì l'inaugurazione del nuovo centro dialisi Prevista la partecipazione del presidente Emiliano
Le precisazioni dell'ASL sul decesso del settantenne tranese Cronaca Le precisazioni dell'ASL sul decesso del settantenne tranese «Sono state avviate le indagini necessarie a verificare quanto accaduto»
Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia
23 dicembre 2025 Concerto di Natale allo Sporting Club: grande partecipazione per l’Orchestra Arcadia
Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà
23 dicembre 2025 Trani, stasera il rito del Bambinello e la Luce di Betlemme in Piazza Libertà
Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi»
23 dicembre 2025 Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi»
"Le Vie del Natale " a Trani
23 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" a Trani
Auditorium gremito e applausi a scena aperta: il dialetto di zia Ratina conquista tutti
23 dicembre 2025 Auditorium gremito e applausi a scena aperta: il dialetto di zia Ratina conquista tutti
“La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani
23 dicembre 2025 “La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani
La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano
22 dicembre 2025 La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città
22 dicembre 2025 Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città
Trani, la crisi è servita, fallisce anche il terzo appello. Manca il numero legale: Amministrazione Bottaro in stallo
22 dicembre 2025 Trani, la crisi è servita, fallisce anche il terzo appello. Manca il numero legale: Amministrazione Bottaro in stallo
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025
22 dicembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Gioia del Colle e vetta confermata a fine 2025
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.