Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Articolo97. «Certamente non sarà vero, il Sindaco di Trani e la consigliera tranese appena rieletta, entrambi del PD, se lo avessero saputo, non l'avrebbero permesso. Decaro poi, con tutti i voti che li avete dato...



Cari concittadini, qualche burlone dice che, dal 15 gennaio 2026, quel che resta del vecchio pronto soccorso di Trani la notte potrebbe chiudere.



Qualche altro buontempone vi dirà che non si trovano medici disponibili per tenerlo aperto anche di notte. E qualche stupido, invece, chiederà come mai a Canosa di Puglia, i medici ancora si trovino e la PFM (pronto soccorso) rimanga attiva nelle 24 ore.



Ma una cosa è certa: ci sono poche cose pericolose come i servizi sanitari che funzionano on/off, aperti/chiusi, giorno sì, notte no.



Una mattina, è gia accaduto, non è un evento impossibile, ed è quindi prevedibile, alle otto del mattino, per aprire il portone della "bottega", dovranno spostare il morto che giace lì dietro sin dalla notte, perchè non lo sapeva che era chiuso».