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Libri di testo, aperta la seconda finestra per le domande: contributi fino al 22 settembre

Domande online fino alle ore 12 del 22 settembre

Trani - mercoledì 9 settembre 2026 8.45
Libri di testo, aperta la seconda finestra per le domande: contributi fino al 22 settembre
Una nuova opportunità per le famiglie pugliesi che non hanno presentato la domanda nella prima finestra temporale. Dalle ore 12:00 dell'8 settembre alle ore 12:00 del 22 settembre 2026 è infatti possibile richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027.
La misura è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti ISEE: fino a 13.000 euro oppure fino a 15.748,78 euro per i nuclei familiari con tre o più figli.
La seconda finestra temporale consente dunque alle famiglie che non hanno inoltrato la richiesta nella prima fase di poter accedere nuovamente alla misura.
Contestualmente, prosegue l'iter per l'erogazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2025/2026, sia ministeriali sia regionali.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, nella sezione dedicata a "Libri di testo a.s. 2026/2027".
Le famiglie interessate dovranno quindi rispettare la scadenza delle ore 12:00 del 22 settembre 2026 per inoltrare la richiesta.
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