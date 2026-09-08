Antonio Decaro
Antonio Decaro
Enti locali

Stato di emergenza primavera 2026, al via l'erogazione fondi per progetti di ripristino fino a 10 milioni

Il Presidente Decaro firma decreto

Trani - martedì 8 settembre 2026
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in qualità di commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito la Puglia a partire dal 28 marzo fino ai primi giorni di aprile 2026, ha firmato il Decreto Commissariale di Presa d'atto dell'approvazione del Piano degli interventi urgenti di protezione civile e della successiva rimodulazione, di individuazione dei Soggetti Attuatori e di approvazione delle disposizioni attuative, come definito nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026.Complessivamente la Regione Puglia può contare su 10 milioni di euro assegnati con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, con cui è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise. Il Piano pugliese degli interventi urgenti ammonta a € 9.757.000,00, di cui € 698.382,58 per 23 misure relative agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento e € 9.058.617,42 per 236 interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati.
Soggetti attuatori i 38 Comuni pugliesi colpiti da frane, allagamenti, smottamenti e dissesti della viabilità, fra le molte cose, le Province di Foggia, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto, il Consorzio di Bonifica della Capitanata, il Consorzio Bonifica Montana del Gargano e Aqp. Il Coordinamento delle attività previste e gli adempimenti finanziari sono in capo alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia che sta, in questi giorni, provvedendo alle erogazioni del 40% dei fondi come anticipazione per poi liquidare le restanti somme previste in ulteriori due tranche, non appena i Comuni o i soggetti beneficiari ne faranno ulteriore richiesta.
"Ringraziamo la Protezione Civile nazionale per aver dato seguito alla nostra richiesta di emergenza dopo gli eventi calamitosi della scorsa primavera e che hanno messo in grave difficoltà tanti territori che hanno scontato periodi di isolamento, limitazioni negli spostamenti e nell'approvvigionamento di bene e servizi per diversi giorni - spiega il presidente Decaro -. Ora gli amministratori locali possono e devono dar seguito alle procedure per far sì che questi soldi si trasformino presto in opere per la messa in sicurezza del territorio e per garantire ai cittadini, soprattutto quelli che vivono nei piccoli borghi, infrastrutture, servizi e attenzione. Un ultimo ringraziamento va alla macchina dei soccorsi, volontari, Forze dell'Ordine e associazioni, a cui una parte dei fondi è destinata. Nei giorni della paura e delle difficoltà sono stati sempre in prima linea accanto agli amministratori locali e alle comunità."
  • Antonio Decaro
Altri contenuti a tema
L'Editoriale. Scusate il disturbo | A Trani il primo taglio deve essere quello ai costi della politica: Decaro indica la strada, che Marco Galiano la segua Politica L'Editoriale. Scusate il disturbo | A Trani il primo taglio deve essere quello ai costi della politica: Decaro indica la strada, che Marco Galiano la segua Ridurre sprechi, privilegi inutili prima di chiedere sacrifici ai cittadini. L'esempio del presidente della Regione Puglia può diventare il punto di partenza anche per il sindaco di Trani
Torna per il quinto anno consecutivo l'Agorà di Tranensis Eventi e cultura Torna per il quinto anno consecutivo l'Agorà di Tranensis Tre appuntamenti per riflettere su poesia, storia e Costituzione
Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano Attualità Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano Appuntamento alle 20.30 di domani in piazza XX Settembre
Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari Attualità Decaro firma ordinanza su lavoro all'aperto al caldo e prevenzione rischi sanitari Dall' agricolo al settore florovivaistico, alle cave, ai cantieri edili e stradali, fino ad arrivare ad altri lavori con esposizione prolungata al sole
La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni Sanità La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni Dal 02 febbraio al 30 giugno, Decaro: “Piani ambiziosi ma possibili con la collaborazione di tutti”
Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza» Sanità Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza» L'analisi di Decaro: «Mancano medici, serve una soluzione nazionale». Pentassuglia: «Pronti a nuovi modelli organizzativi basati sui dati»
Trani, oggi la Festa della scuola: giovani protagonisti con il Rotary
8 settembre 2026 Trani, oggi la Festa della scuola: giovani protagonisti con il Rotary
Il Caseificio Maldera rinnova il suo impegno per l'arte al Festival Nota D'Oro
8 settembre 2026 Il Caseificio Maldera rinnova il suo impegno per l'arte al Festival Nota D'Oro
Filippo D’Aiello vince la I edizione del concorso “La poesia è un’oasi” con la sua lirica “Domus Perdita”
7 settembre 2026 Filippo D’Aiello vince la I edizione del concorso “La poesia è un’oasi” con la sua lirica “Domus Perdita”
Il 12 settembre la prima edizione del Festival dell’Affumicata ad Andria
7 settembre 2026 Il 12 settembre la prima edizione del Festival dell’Affumicata ad Andria
Trani d'autore e di swing: Nick The Nightfly incanta un Palazzo delle Arti Beltrani strabiliante e gremito
7 settembre 2026 Trani d'autore e di swing: Nick The Nightfly incanta un Palazzo delle Arti Beltrani strabiliante e gremito
Due M, il Gip dispone il dissequestro delle quote e del compendio aziendale
7 settembre 2026 Due M, il Gip dispone il dissequestro delle quote e del compendio aziendale
Memorial Boccianti Carone: 148 atleti hanno colorato il mare di Trani nel valore dello sport e della condivisione
7 settembre 2026 Memorial Boccianti Carone: 148 atleti hanno colorato il mare di Trani nel valore dello sport e della condivisione
Piazza Garibaldi, nuove segnalazioni dei residenti: «La situazione non è più sostenibile»
7 settembre 2026 Piazza Garibaldi, nuove segnalazioni dei residenti: «La situazione non è più sostenibile»
Ponti e viadotti, dalla Provincia 8,2 milioni di euro per la messa in sicurezza
7 settembre 2026 Ponti e viadotti, dalla Provincia 8,2 milioni di euro per la messa in sicurezza
Trani ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa: il carcere al centro dell’iniziativa
7 settembre 2026 Trani ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa: il carcere al centro dell’iniziativa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.