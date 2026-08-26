Il Cielo di Ipazia arriva a Trani: filosofia, arte e attualità allo Sporting Club
Il Cielo di Ipazia arriva a Trani: filosofia, arte e attualità allo Sporting Club
Speciale

Il Cielo di Ipazia arriva a Trani: filosofia, arte e attualità allo Sporting Club

Domani la presentazione del nuovo saggio di Rosa Maria Convertini

Trani - mercoledì 26 agosto 2026 10.51 Sponsorizzato
C'è una frase che racchiude tutto il senso del nuovo saggio di Rosa Maria Convertini: "L'intelligenza non urla, illumina." È il filo conduttore de Il cielo di Ipazia, saggio che sarà presentato da Lucia Dipaola giovedì 27 agosto 2026 alle ore 19:30 allo Sporting Club Trani, con ingresso gratuito.

Un appuntamento che non è solo una presentazione editoriale, ma un vero evento culturale e filosofico, pensato per un'epoca - come recita la locandina - "telematica e fortemente digitale, in cui la filosofia è il giusto cammino da ripercorrere insieme".

Al centro, la figura di Ipazia di Alessandria, filosofa, astronoma e matematica, simbolo di libertà di pensiero, di scienza e di coraggio femminile. Rosa Maria Convertini ne rilegge il cielo, non solo quello astronomico che Ipazia studiava, ma quello interiore, fatto di ricerca della verità oltre il rumore del proprio tempo. Un parallelo potentissimo con l'oggi.

L'autrice, già nota per la sua scrittura colta e appassionata, dialogherà con il pubblico in una serata organizzata e curata dalla presentatrice Lucia Dipaola, che modererà l'incontro.

Ad arricchire la serata ci sarà anche l'arte: è prevista un'esposizione artistica a cura della Prof.ssa di Arte Antonella Palmitessa, con un'opera dedicata proprio a Ipazia, che trasforma la filosofia in immagine e colore.

L'evento è patrocinato dallo Sporting Club Trani.

Il saggio, edito da La Rosa Edizioni, è già disponibile presso la Mondadori Bookstore di Barletta.

Un'occasione per fermarsi, ascoltare e tornare a guardare in alto. Come faceva Ipazia.

Info pratiche
Cosa: Presentazione de "Il Cielo di Ipazia" di Rosa Maria Convertini
Quando: Giovedì 27 Agosto 2026, ore 19:30
Dove: Sporting Club Trani
Ingresso: Gratuito
  • Libri
Altri contenuti a tema
Trani tra le «Città che leggono»: dal Ministero 45mila euro per promuovere la cultura Enti locali Trani tra le «Città che leggono»: dal Ministero 45mila euro per promuovere la cultura Settimo posto in graduatoria con un finanziamento destinato a progetti per la promozione della lettura
Alla scoperta di Frà Diego Álvarez, il gigante dimenticato della storia di Trani Eventi e cultura Alla scoperta di Frà Diego Álvarez, il gigante dimenticato della storia di Trani Maurizio Di Reda: «Frà Diego Álvarez fu un pioniere della comunicazione»
“Addii mancati”, Paola De Benedictis presenta a Trani la nuova edizione del suo libro tra poesia, memoria e congedi sospesi Eventi e cultura “Addii mancati”, Paola De Benedictis presenta a Trani la nuova edizione del suo libro tra poesia, memoria e congedi sospesi Domenica 31 maggio alle 18.30 allo Sporting Club l’incontro con la scrittrice tranese: dialogherà con Milly Corallo. Saluti del presidente Nicola Amoruso
“Interno 75. Il coraggio di entrare”: Savino Sarno presenta la sua silloge poetica alla Biblioteca Bovio a Trani Eventi e cultura “Interno 75. Il coraggio di entrare”: Savino Sarno presenta la sua silloge poetica alla Biblioteca Bovio a Trani Oggi l’incontro con l’autore Savino Sarno per la presentazione dell’opera pubblicata da Edizioni Dialoghi, un viaggio poetico tra introspezione, emozioni e ricerca interiore
“Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi Eventi e cultura “Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi In programma domani 30 aprile
Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori Attualità Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori Il 15 marzo all’Accademia Blanchard esperti a confronto su crescita, comunicazione e scelte dei giovani
"Una storia medievale": Saverio Ciccimarra a Trani con il suo ultimo libro Eventi e cultura "Una storia medievale": Saverio Ciccimarra a Trani con il suo ultimo libro Al Circolo Gaber il professore materano racconta come liberare il Medioevo dalla retorica dei “secoli bui”.
"Atlantide" di Sara Pedone: in Biblioteca un romanzo tra relazioni, emozioni e tempo Eventi e cultura "Atlantide" di Sara Pedone: in Biblioteca un romanzo tra relazioni, emozioni e tempo Il 10 gennaio l'autrice dialogherà con Alessandra Inchingolo e Roberta Schiralli
Chiusura passaggio a livello, arriva la nuova segnaletica orizzontale nei pressi dello Stadio
26 agosto 2026 Chiusura passaggio a livello, arriva la nuova segnaletica orizzontale nei pressi dello Stadio
La Soccer Trani rafforza il proprio organigramma: Alfredo Nolasco nuovo Responsabile delle Relazioni Istituzionali
26 agosto 2026 La Soccer Trani rafforza il proprio organigramma: Alfredo Nolasco nuovo Responsabile delle Relazioni Istituzionali
Luigi De Gennaro, 61 anni dopo il sacrificio del Carabiniere tranese
26 agosto 2026 Luigi De Gennaro, 61 anni dopo il sacrificio del Carabiniere tranese
Caso ARCA Puglia, parla il Sindaco Galiano: «Gestiamo senza lasciare nessuno per strada»
26 agosto 2026 Caso ARCA Puglia, parla il Sindaco Galiano: «Gestiamo senza lasciare nessuno per strada»
La Soccer Trani si presenta alla Città, Pace: “Serve «Ancora» una dimostrazione di vicinanza”
26 agosto 2026 La Soccer Trani si presenta alla Città, Pace: “Serve «Ancora» una dimostrazione di vicinanza”
Cinema muto e musica dal vivo: a Trani torna Sonimage
26 agosto 2026 Cinema muto e musica dal vivo: a Trani torna Sonimage
Concorso nazionale di poesia “L’Oasi”: selezionati i 21 finalisti della prima edizione
26 agosto 2026 Concorso nazionale di poesia “L’Oasi”: selezionati i 21 finalisti della prima edizione
​Ponte Lama | Sopralluogo congiunto di Marco Galiano e Angelantonio Angarano
25 agosto 2026 ​Ponte Lama | Sopralluogo congiunto di Marco Galiano e Angelantonio Angarano
ULTIMA ORA | Trani, vasto incendio in Contrada Sant'Angelo: fumo visibile da tutta la città, rogo si espande verso la SS 16 bis
25 agosto 2026 ULTIMA ORA | Trani, vasto incendio in Contrada Sant'Angelo: fumo visibile da tutta la città, rogo si espande verso la SS 16 bis
Trani, Matiz con i finestrini rotti: vandalismo o tentato furto?
25 agosto 2026 Trani, Matiz con i finestrini rotti: vandalismo o tentato furto?
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.