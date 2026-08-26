Il Cielo di Ipazia arriva a Trani: filosofia, arte e attualità allo Sporting Club

C'è una frase che racchiude tutto il senso del nuovo saggio di Rosa Maria Convertini: "L'intelligenza non urla, illumina." È il filo conduttore de, saggio che sarà presentato da Lucia Dipaola giovedì 27 agosto 2026 alle ore 19:30 allo Sporting Club Trani, con ingresso gratuito.Un appuntamento che non è solo una presentazione editoriale, ma un vero evento culturale e filosofico, pensato per un'epoca - come recita la locandina - "telematica e fortemente digitale, in cui la filosofia è il giusto cammino da ripercorrere insieme".Al centro, la figura di Ipazia di Alessandria, filosofa, astronoma e matematica, simbolo di libertà di pensiero, di scienza e di coraggio femminile. Rosa Maria Convertini ne rilegge il cielo, non solo quello astronomico che Ipazia studiava, ma quello interiore, fatto di ricerca della verità oltre il rumore del proprio tempo. Un parallelo potentissimo con l'oggi.L'autrice, già nota per la sua scrittura colta e appassionata, dialogherà con il pubblico in una serata organizzata e curata dalla presentatrice Lucia Dipaola, che modererà l'incontro.Ad arricchire la serata ci sarà anche l'arte: è prevista un'esposizione artistica a cura della Prof.ssa di Arte Antonella Palmitessa, con un'opera dedicata proprio a Ipazia, che trasforma la filosofia in immagine e colore.L'evento è patrocinato dallo Sporting Club Trani.Il saggio, edito da La Rosa Edizioni, è già disponibile presso la Mondadori Bookstore di Barletta.Un'occasione per fermarsi, ascoltare e tornare a guardare in alto. Come faceva Ipazia.Cosa: Presentazione de "Il Cielo di Ipazia" di Rosa Maria ConvertiniQuando: Giovedì 27 Agosto 2026, ore 19:30Dove: Sporting Club TraniIngresso: Gratuito