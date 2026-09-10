Speciale
Castel dei Mondi, Squilibri e Misteri: le meraviglie del possibile ad Andria
Ecco gli eventi in cartellone il 10 e l'11 settembre
Trani - giovedì 10 settembre 2026 12.07 Sponsorizzato
Sarà la spagnola Trukitrek Puppet Company – per la sezione Teatro di Figura - ad animare la scena del suggestivo Chiostro di San Francesco, il 10 e l'11 settembre, alle ore 21.15, con la performance Mr. Train, in Prima Regionale. Uno Spettacolo senza Parole, un ibrido, una sintesi tra il Teatro dei Burattini, il Teatro gestuale ed il Cinema di Animazione. Tutto verte sulla relazione silenziosa tra un cane vagabondo ed un vecchio solitario, cupo ed irascibile, che vive in una stazione ferroviaria in disuso dove non ferma mai alcun treno. Nonostante il vecchio si tenga a distanza dall'animale, il cane, al contrario, manifesta quotidianamente il proprio affetto verso l'uomo, finchè…… Una vera favola poetica dedicata al dramma della solitudine, dichiaratamente ispirata ad un celebre racconto di Tonino Guerra, "Il Cane Blu".
Giovedì 10, alle 19.00, è in calendario presso l'ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno l'appuntamento con la seconda edizione del Premio dedicato alla memoria di Alessandro D'Angelo, per anni motore instancabile del Festival. Il Premio è destinato alla miglior tesi di laurea magistrale in Strategie e Pratiche di Innovazione nel Management delle Imprese Culturali e riservato agli studenti laureati negli anni accademici 2024/25 e 2025/26 presso le Università di Puglia e Basilicata, nonché le Università di Milano, città dove Alessandro conseguì la sua laurea. Il Premio è sostenuto da Castel dei Mondi, d'intesa con il Comune di Andria ed il Laboratorio di Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba.
Il Auditorium Mons. Di Donna (S.S. Sacramento), ospiterà nei giorni 11 e 12 settembre (sipario alle ore 21.15) la Compagnia Lombardi/Tiezzi e Roberto Latini per la sezione del Festival dedicata ai "Classici Visti con altri Occhi". In scena "Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto", una sorta di concerto scenico della tragedia di Shakespeare, costruito attraverso i rari momenti in cui i due spasimanti restano davvero soli e si scambiano qualche parola. In definitiva: qui l'unica vera tragedia è il Tempo, il tempo che passa inesorabilmente e ci allontana dai ragazzi che siamo stati e da uno stato di disincanto e di passione che è l'unico in cui ci si sente davvero Leggeri.
Nel programma internazionale del Festival spicca la performance di Carlotta Parini che presenta, nei giorni 11, 12 e 13, un inedito "Se volevo vivere sotto pressione….nascevo Pentola". Lo spettacolo sarà proposto presso il Food Policy Hub in tre diverse fasce orarie: alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.30. Espressamente dichiarato il Focus, sin dal titolo: "L'adolescenza è quell' età sulla soglia, vissuta inesorabilmente in bilico tra il chi ci dice che cosa dobbiamo fare e il chiederci che cosa effettivamente desideriamo fare".
Sempre per la sezione internazionale l'11 ed il 12 settembre l'ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno ospita una singolarissima commedia intima. La spagnola Madame Paulette propone infatti in prima regionale "The Sinner, ovvero chi è senza peccato….". Dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 (a intervalli di 15 minuti circa) tre spettatori alla volta spieranno, attraverso un confessionale, le fantasie e le contraddizioni del peccato carnale. Mescolando erotismo, voyeurismo ed umorismo, Madame Paulette invita il suo pubblico a partecipare ad un gioco divertente ed insieme provocatorio. Lo spettacolo è riservato ad un pubblico maggiorenne.
"Il Festival di Andria – commenta Sante Levante, direttore di Puglia Culture- è diventato nel tempo uno snodo cruciale della distribuzione multidisciplinare regionale, che valorizza la crescita delle comunità, stimolando il pensiero critico e accogliendo le tendenze internazionali più innovative. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della Fondazione Castel dei Mondi, uno status più evoluto con cui Regione Puglia e Comune di Andria potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo".
*CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
** In merito agli orari, alle location ed ai turni dei vari spettacoli in cartellone, si invitano gli spettatori a verificare gli stessi (o eventuali modifiche al programma) consultando il sito www.casteldeimondi.com, la brochure della rassegna o, meglio, contattando gli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 292229 e all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com
***L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.
Giovedì 10, alle 19.00, è in calendario presso l'ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno l'appuntamento con la seconda edizione del Premio dedicato alla memoria di Alessandro D'Angelo, per anni motore instancabile del Festival. Il Premio è destinato alla miglior tesi di laurea magistrale in Strategie e Pratiche di Innovazione nel Management delle Imprese Culturali e riservato agli studenti laureati negli anni accademici 2024/25 e 2025/26 presso le Università di Puglia e Basilicata, nonché le Università di Milano, città dove Alessandro conseguì la sua laurea. Il Premio è sostenuto da Castel dei Mondi, d'intesa con il Comune di Andria ed il Laboratorio di Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba.
Il Auditorium Mons. Di Donna (S.S. Sacramento), ospiterà nei giorni 11 e 12 settembre (sipario alle ore 21.15) la Compagnia Lombardi/Tiezzi e Roberto Latini per la sezione del Festival dedicata ai "Classici Visti con altri Occhi". In scena "Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto", una sorta di concerto scenico della tragedia di Shakespeare, costruito attraverso i rari momenti in cui i due spasimanti restano davvero soli e si scambiano qualche parola. In definitiva: qui l'unica vera tragedia è il Tempo, il tempo che passa inesorabilmente e ci allontana dai ragazzi che siamo stati e da uno stato di disincanto e di passione che è l'unico in cui ci si sente davvero Leggeri.
Nel programma internazionale del Festival spicca la performance di Carlotta Parini che presenta, nei giorni 11, 12 e 13, un inedito "Se volevo vivere sotto pressione….nascevo Pentola". Lo spettacolo sarà proposto presso il Food Policy Hub in tre diverse fasce orarie: alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.30. Espressamente dichiarato il Focus, sin dal titolo: "L'adolescenza è quell' età sulla soglia, vissuta inesorabilmente in bilico tra il chi ci dice che cosa dobbiamo fare e il chiederci che cosa effettivamente desideriamo fare".
Sempre per la sezione internazionale l'11 ed il 12 settembre l'ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno ospita una singolarissima commedia intima. La spagnola Madame Paulette propone infatti in prima regionale "The Sinner, ovvero chi è senza peccato….". Dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 (a intervalli di 15 minuti circa) tre spettatori alla volta spieranno, attraverso un confessionale, le fantasie e le contraddizioni del peccato carnale. Mescolando erotismo, voyeurismo ed umorismo, Madame Paulette invita il suo pubblico a partecipare ad un gioco divertente ed insieme provocatorio. Lo spettacolo è riservato ad un pubblico maggiorenne.
"Il Festival di Andria – commenta Sante Levante, direttore di Puglia Culture- è diventato nel tempo uno snodo cruciale della distribuzione multidisciplinare regionale, che valorizza la crescita delle comunità, stimolando il pensiero critico e accogliendo le tendenze internazionali più innovative. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della Fondazione Castel dei Mondi, uno status più evoluto con cui Regione Puglia e Comune di Andria potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo".
*CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
** In merito agli orari, alle location ed ai turni dei vari spettacoli in cartellone, si invitano gli spettatori a verificare gli stessi (o eventuali modifiche al programma) consultando il sito www.casteldeimondi.com, la brochure della rassegna o, meglio, contattando gli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 292229 e all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com
***L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.