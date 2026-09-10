Castel dei Mondi, Squilibri e Misteri: le meraviglie del possibile ad Andria

Sarà la spagnola– per la sezione- ad animare la scena del suggestivocon la performancein Prima Regionale. Uno Spettacolo senza Parole, un ibrido, una sintesi tra il Teatro dei Burattini, il Teatro gestuale ed il Cinema di Animazione. Tutto verte sulla relazione silenziosa tra un cane vagabondo ed un vecchio solitario, cupo ed irascibile, che vive in una stazione ferroviaria in disuso dove non ferma mai alcun treno. Nonostante il vecchio si tenga a distanza dall'animale, il cane, al contrario, manifesta quotidianamente il proprio affetto verso l'uomo, finchè…… Una vera favola poetica dedicata al dramma della solitudine, dichiaratamente ispirata ad un celebre racconto di Tonino Guerra, "Il Cane Blu".19.00, è in calendario presso l'exl'appuntamento con la seconda edizione deldedicato, per anni motore instancabile del Festival. Il Premio è destinato allae riservato agli studenti laureati negli anni accademici 2024/25 e 2025/26 presso le Università di Puglia e Basilicata, nonché le Università di Milano, città dove Alessandro conseguì la sua laurea., ospiterà nei giorniper la sezione del Festival dedicata aiIn scenauna sorta di concerto scenico dellacostruito attraverso i rari momenti in cui i due spasimanti restano davvero soli e si scambiano qualche parolaIn definitiva:il tempoe ci allontana dai ragazzi che siamo stati e da uno stato di disincanto e di passione che è l'unico in cui ci si sente davverodel Festival spicca la performanceche presentaun ineditoLo spettacolo sarà proposto presso ilin tre diverse fasce orarie:Espressamente dichiarato il Focus, sin dal titolo: "sulla soglia, vissuta inesorabilmentetra il chi ci dice che cosa dobbiamo fare e il chiederci che cosa effettivamente desideriamo fare".Sempre per lal'settembre l'exospita una singolarissima commedia intima.propone infattiattraverso un confessionale,e le contraddizioni. Mescolando erotismo, voyeurismo ed umorismo, Madame Paulette invita il suo pubblico a partecipare ad un gioco divertente ed insieme provocatorio. Lo spettacolo è riservato ad un pubblico maggiorenne."Il Festival di Andria – commenta- è diventato nel tempo uno snodo cruciale della distribuzione multidisciplinare regionale, che valorizza la crescita delle comunità, stimolando il pensiero critico e accogliendo le tendenze internazionali più innovative. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della, uno status più evoluto con cui Regione Puglia e Comune di Andria potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo".