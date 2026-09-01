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Libri di testo digitali, al via le richieste di rimborso per l’anno scolastico 2026/2027

Fino al 30 settembre è possibile presentare la documentazione per il beneficio destinato agli studenti delle classi digitali

Trani - martedì 1 settembre 2026 10.05
Il dirigente del servizio Pubblica Istruzione rende noto che, a partire da oggi 31/08/2026 e fino a mercoledì 30 settembre 2026 sarà possibile consegnare la documentazione necessaria per l'erogazione, secondo la modalità rimborso, del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'A.S. 2026/2027 per gli studenti che frequentano le classi digitali.

La documentazione dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30) oppure inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Di seguito i documenti richiesti:
  • Compilazione del modulo allegato di dichiarazione della spesa sostenuta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
  • Copia dei documenti fiscali (scontrini, fatture, etc.) attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri digitali (gli originali dovranno essere obbligatoriamente conservati dal richiedente per 5 anni)
  • Copia dell'istanza di candidatura, da scaricare dal portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it
  • fotocopia dell'iban su cui dovrà essere effettuata l'erogazione del beneficio.
La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra elencata entro i termini comporterà automaticamente l'esclusione dal rimborso
  • Comune di Trani
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