Casa Circondariale di Trani | Oltre le mura: competenze digitali per ricominciare

Nella Casa circondariale di Trani, dove le giornate scorrono scandite da routine rigide e silenzi che pesano, è arrivato qualcosa di diverso, non un semplice progetto, ma un varco: un modo nuovo di immaginare il futuro. Si chiama, e porta con sé l'idea – semplice e radicale – che anche dentro un carcere si possa ricostruire. Il programma, finanziato dalnell'ambito del(389.355,80 euro), nasce con un obiettivo che non ha bisogno di retorica:. Non un premio, non un privilegio: un investimento sulla persona, sulla comunità, sul domani.Per diciotto mesi,entreranno in aule che non somigliano a quelle della scuola tradizionale, ma che ne recuperano lo spirito: la possibilità di imparare, di sbagliare, di migliorare, ogni edizione prevede, un tempo lungo abbastanza da lasciare tracce. Le lezioni spaziano dall'al, dallaall'. Accanto alle competenze tecniche, ci sono quelle più difficili da misurare:. Le competenze che servono per vivere, non solo per lavorare. Alla fine del percorso, una certificazione internazionale –– e un'indennità di. Ma il valore vero non è nei numeri: è nella possibilità di sentirsi capaci, riconosciuti, considerati.Il progetto è uno dei, e non si ferma alle mura del carcere. Prevede la creazione di un, un ponte tra la formazione e il mondo reale. Cooperative, imprese, enti del terzo settore: una rete che si impegna a non lasciare soli coloro che, un giorno, varcheranno di nuovo la soglia verso la città. Il raccordo con l'garantisce che il percorso non sia solo teorico, ma orientato a opportunità concrete.A guidare il progetto è, insieme ae alla stessa. Una squadra che dimostra che il reinserimento non è un compito delegato, ma una responsabilità condivisa. In un tempo in cui il carcere viene spesso raccontato solo attraverso cronache e numeri, questo progetto restituisce una narrazione diversa: quella di una comunità che sceglie di credere nella possibilità del cambiamento. Non è un'illusione. È un lavoro. È un investimento. È la convinzione che, per ricominciare, servono strumenti. E qualcuno disposto a offrirli.