Furti d’auto nella BAT: anche a Trani il dato preoccupa

15.501 auto rubate ,

, quasi 1.400 tra moto e ciclomotori ,

, per un totale di circa 16.900 mezzi sottratti.

Bari 5.385 Foggia 4.191 Bat 2.570 Lecce 1.188 Brindisi 1.166 Taranto 1.001

Italia : furti d'auto in aumento nelle aree più popolose.

: furti d'auto in aumento nelle aree più popolose. Puglia : quarta regione più colpita.

: quarta regione più colpita. BAT : terza provincia pugliese con numeri molto alti.

: terza provincia pugliese con numeri molto alti. Trani: tra i centri più esposti della provincia.

La fotografia scattata dall'ultima, elaborata sui dati del, non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti, l'Italia continua a essere uno dei Paesi europei più colpiti da questo fenomeno, con numeri che crescono soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e tra queste, lasi conferma una delle aree più esposte, collocandosi alIn questo quadro già complesso, laemerge con un dato che suscita. Una cifra che, rapportata alla popolazione, colloca la BAT tra le zone più vulnerabili del Mezzogiorno. La Puglia ha registrato complessivamente:All'interno della regione, la BAT si posiziona al, preceduta solo da Bari e Foggia. Un dato che racconta un territorio sotto pressione, dove il furto d'auto non è un episodio isolato ma un fenomeno strutturato. Questa la pesante classifica con un dato che, rapportato alla popolazione, colloca la BAT tra le aree più esposte del Mezzogiorno:La statistica ministeriale non scende nel dettaglio dei singoli Comuni, ma l'analisi dei dati territoriali e delle cronache locali conferma cheè tra i centri più colpiti della provincia, insieme a. Il dato complessivo della BAT –– si riflette direttamente sulla città, dove il fenomeno è percepito come crescente e particolarmente invasivo. Le segnalazioni dei cittadini, le denunce e gli interventi delle forze dell'ordine delineano un quadro in cui i furti di autovetture sono frequenti, quelli dei motocicli e ciclomotori mostrano una tendenza in aumento con una pressione criminale costante e organizzata. Trani, in questo contesto, non è un'eccezione: è parte di un territorio che vive una fase delicata sul fronte della sicurezza urbana.La classifica nazionale non è solo un elenco di numeri: è un segnale. Racconta una, una quotidianità in cui il furto d'auto non è più un evento sporadico ma un rischio concreto. Le forze dell'ordine, negli ultimi anni, hanno intensificato controlli e attività investigative, ottenendo risultati importanti. Ma la domanda che arriva dai cittadini è chiara:di fronte ad un quadro complessivo che parla da solo:Di fronte a questi dati, la richiesta che arriva dal territorio è una sola:un impegno necessario per restituire fiducia ai cittadini e proteggere un territorio che, oggi più che mai, chiede attenzione.