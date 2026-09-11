Legalità, dalla Puglia ad Assisi e Nocera Umbra: Briguglio guida la rappresentanza regionale

Continua il viaggio itinerante del Parlamento della legalità internazionale guidato dal prof. Nicolò Mannino e dai coordinatori delle regioni italiane. A rappresentare la Puglia ad Assisi e a Nocera Umbra c'erano il dott. Domenico Briguglio e l'insegnante Gianna Binetti."Un appuntamento di grande valore che mi ha profondamente arricchito sul piano umano e istituzionale - ha dichiarato il dott. Briguglio -. La legalità deve essere prima ancora di essere una norma, una scelta di vita, una cultura che deve radicarsi nelle nuove generazioni".Due giornate, il 4 e 5 settembre, di incontri, testimonianze, confronti e riflessioni condivise per rafforzare il concetto di legalità.Tante e di spessore le presenze istituzionali: oltre al Prof. Nicolò Mannino presidente del Parlamento della legalità internazionale, il prefetto Renato Cortese, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone e i sindaci di Palermo Roberto Lagalla, e di Assisi, Valter Stoppini e di Nocera Umbra, Virginio Caparvi.Durante la due giorni di incontri, sono state apposte Targhe del Parlamento della legalità internazionale sulla facciata dei rispettivi Palazzi di Città."Dopo questa esperienza - ha detto ancora il coordinatore della Puglia, dott. Domenico Briguglio - sentiamo ancora più forte la responsabilità di riportare nella nostra terra la legalità. Esperienza che presto sarà tradotta in iniziative concrete. A metà ottobre il Parlamento della legalità si riunirà in Puglia, nella Bat a Trani e Andria e a Molfetta in provincia di Bari.