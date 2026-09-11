Castel dei Mondi verso il gran finale: quattro appuntamenti per chiudere il Trentennale

La presentazione della pubblicazione) non è stata soltanto l'occasione per spegnere le candeline su un anniversario storico di Castel dei Mondi, tutt'altro. L'incontro è valso, invece, per annunciare a chiare lettere che il Trentennale è soltanto una tappa, e non già un traguardo, nella storia di questa kermesse internazionale legata a doppio filo ad Andria Fidelis e Castel Del Monte.Non è un caso, infatti, che gli interventi istituzionali del Presidente delsiano stati unanimemente orientati non soltanto alla memoria del passato, quanto piuttosto alle prospettive future del Festival.«Il Festival di Andria – è stato il motivo conduttore degli interventi dei relatori - è diventato nel tempo uno snodo cruciale del sistema culturale regionale ed ha raggiunto oggi la sua fase di piena maturità. Trattasi infatti di un Evento che contribuisce a ridefinire la geografia delle arti sceniche contemporanee non solo in Puglia, ma in tutto il Mezzogiorno d'Italia. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della, uno status più evoluto con cui Regione Puglia, Comune di Andria e Puglia Culture, potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo».il Festival va in trasferta, nella suggestiva cornice della terrazza di, con undi forte richiamo.dialogherà infatti con la giornalistasul temaUn racconto inedito dei ricordi dell'attore romano, disegnato attraverso i vinili che hanno accompagnato la sua vita.si svelerà al pubblico, con l'ausilio di unaAncorala compagniapropone una particolare performance per il cicloLo spettacoloper la traduzione diCollocata all'interno di una dimensione spaziale particolare,in una scena appena visibile, sorretta da un gioco audio – luci di forte impatto emotivo.Sarà laad ospitaredi" ed il patrocinio dell'Istituto Danese di Cultura di Roma. Simphony Natura riflette l'interesse delper il potenziale immaginativo della musica e per il superamento dei confini tra uomo e natura, composizione e improvvisazione, azione ed ascolto".Gran finale di Festival, semprecon la performanceper la sezione Danza. Inla compagnia celebra i suoi vent'anni di sperimentazione scenica ed attività teatrale con unotra specchi, luci e sospensioni. Un epilogo di prestigio per chiudere in maniera festosa questa trentesima edizione di Castel dei Mondi.