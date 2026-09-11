Speciale
Castel dei Mondi verso il gran finale: quattro appuntamenti per chiudere il Trentennale
Eventi previsti sabato 12 e domenica 13
Trani - venerdì 11 settembre 2026 11.13 Sponsorizzato
La presentazione della pubblicazione sui Trent'anni del Festival (una produzione del Consiglio Regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo - e Kurumuny Edizioni, per la Collana "Leggi la Puglia", a cura di Riccardo Carbutti e Francesco Fisfola) non è stata soltanto l'occasione per spegnere le candeline su un anniversario storico di Castel dei Mondi, tutt'altro. L'incontro è valso, invece, per annunciare a chiare lettere che il Trentennale è soltanto una tappa, e non già un traguardo, nella storia di questa kermesse internazionale legata a doppio filo ad Andria Fidelis e Castel Del Monte.
Non è un caso, infatti, che gli interventi istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale, Toni Matarrelli; della sindaca di Andria, Giovanna Bruno; della segretaria generale dell'Ente Regionale, Mimma Gattulli; e del Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio; siano stati unanimemente orientati non soltanto alla memoria del passato, quanto piuttosto alle prospettive future del Festival.
«Il Festival di Andria – è stato il motivo conduttore degli interventi dei relatori - è diventato nel tempo uno snodo cruciale del sistema culturale regionale ed ha raggiunto oggi la sua fase di piena maturità. Trattasi infatti di un Evento che contribuisce a ridefinire la geografia delle arti sceniche contemporanee non solo in Puglia, ma in tutto il Mezzogiorno d'Italia. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della Fondazione Castel dei Mondi, uno status più evoluto con cui Regione Puglia, Comune di Andria e Puglia Culture, potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo».
Intanto Castel dei Mondi si prepara a vivere le sue giornate conclusive con quattro eventi di grande valenza.
Sabato 12 (ore 21.15) il Festival va in trasferta a Trani, nella suggestiva cornice della terrazza di Palazzo Beltrani, con un talk di forte richiamo. Marco Giallini dialogherà infatti con la giornalista Giorgia Battisti sul tema "L'equilibrio imperfetto dei ricordi". Un racconto inedito dei ricordi dell'attore romano, disegnato attraverso i vinili che hanno accompagnato la sua vita. Grande esperto di musica rock, Giallini si svelerà al pubblico, con l'ausilio di una Vinil Session curata dal dj pugliese, Marco Cassanelli.
Ancora sabato 12, con replica il 13, alle ore 20.30, a Spazio Duende, la compagnia ErosAntEros propone una particolare performance per il ciclo "I Classici visti con altri occhi". Lo spettacolo "Materiale per Medea di Heiner Muller - Stenogramma di una disputa d'onore all'ultimo stadio" è liberamente tratto da Seneca, Euripide e Hans Henny Jahnn per la traduzione di Saverio Vertone. Collocata all'interno di una dimensione spaziale particolare, l'antica tragedia avvolge gli spettatori in una scena appena visibile, sorretta da un gioco audio – luci di forte impatto emotivo.
Sarà la Biblioteca Comunale "G.Ceci" ad ospitare sabato 12 (con replica il 13, dalle 17 alle 21.00) "Simphony Natura", una Lezione Conferenza di "Archivio Henning Christiansen" ed il patrocinio dell'Istituto Danese di Cultura di Roma. Simphony Natura riflette l'interesse del movimento filosofico FLUXUS "…..per il potenziale immaginativo della musica e per il superamento dei confini tra uomo e natura, composizione e improvvisazione, azione ed ascolto".
Gran finale di Festival, sempre sabato 12 (con replica domenica, ore 21.15) con la performance "Avantgarde" di NoGravity Theatre, in prima regionale per la sezione Danza. In Piazza Catuma la compagnia celebra i suoi vent'anni di sperimentazione scenica ed attività teatrale con uno spettacolo ardito che unisce danza, illusione visiva e arte contemporanea, tra specchi, luci e sospensioni. Un epilogo di prestigio per chiudere in maniera festosa questa trentesima edizione di Castel dei Mondi.
*CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
** In merito agli orari, alle location ed ai turni dei vari spettacoli in cartellone, si invitano gli spettatori a verificare gli stessi (o eventuali modifiche al programma) consultando il sito www.casteldeimondi.com, la brochure della rassegna o, meglio, contattando gli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 292229 e all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com
***L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com
Non è un caso, infatti, che gli interventi istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale, Toni Matarrelli; della sindaca di Andria, Giovanna Bruno; della segretaria generale dell'Ente Regionale, Mimma Gattulli; e del Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio; siano stati unanimemente orientati non soltanto alla memoria del passato, quanto piuttosto alle prospettive future del Festival.
«Il Festival di Andria – è stato il motivo conduttore degli interventi dei relatori - è diventato nel tempo uno snodo cruciale del sistema culturale regionale ed ha raggiunto oggi la sua fase di piena maturità. Trattasi infatti di un Evento che contribuisce a ridefinire la geografia delle arti sceniche contemporanee non solo in Puglia, ma in tutto il Mezzogiorno d'Italia. La trentesima edizione si inserisce inoltre nel percorso di nascita della Fondazione Castel dei Mondi, uno status più evoluto con cui Regione Puglia, Comune di Andria e Puglia Culture, potranno più agevolmente consolidare la struttura organizzativa del Festival, garantendone la sostenibilità nel tempo».
Intanto Castel dei Mondi si prepara a vivere le sue giornate conclusive con quattro eventi di grande valenza.
Sabato 12 (ore 21.15) il Festival va in trasferta a Trani, nella suggestiva cornice della terrazza di Palazzo Beltrani, con un talk di forte richiamo. Marco Giallini dialogherà infatti con la giornalista Giorgia Battisti sul tema "L'equilibrio imperfetto dei ricordi". Un racconto inedito dei ricordi dell'attore romano, disegnato attraverso i vinili che hanno accompagnato la sua vita. Grande esperto di musica rock, Giallini si svelerà al pubblico, con l'ausilio di una Vinil Session curata dal dj pugliese, Marco Cassanelli.
Ancora sabato 12, con replica il 13, alle ore 20.30, a Spazio Duende, la compagnia ErosAntEros propone una particolare performance per il ciclo "I Classici visti con altri occhi". Lo spettacolo "Materiale per Medea di Heiner Muller - Stenogramma di una disputa d'onore all'ultimo stadio" è liberamente tratto da Seneca, Euripide e Hans Henny Jahnn per la traduzione di Saverio Vertone. Collocata all'interno di una dimensione spaziale particolare, l'antica tragedia avvolge gli spettatori in una scena appena visibile, sorretta da un gioco audio – luci di forte impatto emotivo.
Sarà la Biblioteca Comunale "G.Ceci" ad ospitare sabato 12 (con replica il 13, dalle 17 alle 21.00) "Simphony Natura", una Lezione Conferenza di "Archivio Henning Christiansen" ed il patrocinio dell'Istituto Danese di Cultura di Roma. Simphony Natura riflette l'interesse del movimento filosofico FLUXUS "…..per il potenziale immaginativo della musica e per il superamento dei confini tra uomo e natura, composizione e improvvisazione, azione ed ascolto".
Gran finale di Festival, sempre sabato 12 (con replica domenica, ore 21.15) con la performance "Avantgarde" di NoGravity Theatre, in prima regionale per la sezione Danza. In Piazza Catuma la compagnia celebra i suoi vent'anni di sperimentazione scenica ed attività teatrale con uno spettacolo ardito che unisce danza, illusione visiva e arte contemporanea, tra specchi, luci e sospensioni. Un epilogo di prestigio per chiudere in maniera festosa questa trentesima edizione di Castel dei Mondi.
*CASTEL DEI MONDI è realizzato dal Comune di Andria col sostegno di Puglia Culture - Regione Puglia (a valere sui fondi dell'Accordo per la Coesione - POC Puglia 2021-2027 - Linea di Intervento 06.02 Attività Culturali - Valorizzazione e Promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti").
** In merito agli orari, alle location ed ai turni dei vari spettacoli in cartellone, si invitano gli spettatori a verificare gli stessi (o eventuali modifiche al programma) consultando il sito www.casteldeimondi.com, la brochure della rassegna o, meglio, contattando gli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 292229 e all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com
***L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al n. telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com