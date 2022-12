120 mila richieste d'intervento ai Carabinieri del Comando provinciale di Trani nel 2022

In una conferenza stampa convocata questa mattina a Trani, il Comando provinciale dei Carabinieri della Bat ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2022. Di seguito i servizi svolti:- 14mila servizi esterni;- oltre 74mila controlli stradali,- 120mila richieste di intervento al 112 attestato presso le Centrali Operative di Trani e Barletta,- oltre 1.300 persone deferite in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria;- 315 arresti in flagranza di reato e/o su provvedimento dell'AG;- contrasto stupefacenti: sequestri per oltre 200kg di sostanze; 63 arresti e 50 denunce;- 20 sequestri di armi;- 3 confische definitive per 2,2M€;- 3 operazioni di servizio: 15 feb. '22 "opz. Red Eagles" Compagnia di Barletta: 11 ordini di esecuzione pena per condanne irrevocabili per associazione finalizzata a traffico/spaccio di stupefacenti; 11 mag. '22 "opz. Corvo" Nucleo Investigativo: misura cautelare in carcere per 3 persone emessa dall'AG di Trani per estorsione, incendio e intestazione fittizi di beni, con sequestro preventivo 3 esercizi commerciali e un'auto; 3 nov. '22 "opz. Madre Terra" Stazione Minervino e Compagnia di Andria: misura cautelare custodiale per 17 persone, indagate per più episodi di estorsione (anche con c.d. cavallo di ritorno), danneggiamento (anche tramite incendio), furto, incendio, ricettazione, illecita concorrenza, induzione indebita a dare o promettere utilità, uccisione di animali e detenzione illecita di arma da fuoco, occorsi nell'ambito della Provincia e riferibili alla cd. criminalità rurale;- 190 denunce in materia di cd. "codice rosso";- 50 controlli ai cantieri con i NIL di Bari e Foggia in materia di sicurezza sul lavoro: sanzioni amministrative oltre 100mila€ e ammende per quasi 0,5M€; 4 cantieri sequestrati e 50 persone deferite.