Addio a Vittorio Zitoli, "il fotografo" di Trani

Si è spento Vittorio il fotografo. Si, perché Vittorio Zitoli era "il fotografo" di Trani da sempre, appassionato di inquadrature, pellicole, enormi flash e camere oscure e stampe fin dalla gioventù in bianco e nero e poi a colori, ora sbiaditi, nei suoi 81 anni. Una passione per la fotografia, per la sua città e per lo sport che catturava in immagini bellissime, una professionalità e una maestria che andavano di pari passo con la sua cordialità e simpatia. Passione che il Maestro Fotografo ha trasmessa a suo figlio Luciano, al quale porgiamo l'abbraccio di Trani Viva.