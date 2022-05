Ancora un incidente all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Maraldo da Trani

Uno scontro tra due auto, avvenuto nella serata di venerdì 20, ha portato al ferimento di una donna, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi.L'impatto tra le due vetture, una Panda e una Clio, si è verificato intorno alle 23.15 su corso Vittorio Emanuele, all'altezza dell'incrocio con via Maraldo da Trani, stesso punto di altri episodi simili.Sul posto è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha soccorso una donna, la conducente della Panda, che ha riportato solo ferite lievi e un risentimento al collo. Non si conosce invece ancora la dinamica, ma con ogni probabilità si tratta di una mancata precedenza e di velocità elevata.