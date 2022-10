Anziano investito su corso Vittorio Emanuele: ferito in maniera non grave è stato trasportato in ospedale

Un uomo è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Farmacia Manno (a qualche decina di metri da piazza Indipendenza) mentre tentava di attraversare la strada: ferito non in maniera grave, è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118.L'impatto con un'auto che sopraggiungeva lo ha fatto sbalzare sulla carreggiata, in un momento in cui la visibilità era ridotta a causa della pioggia. Immediati i soccorsi: sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso ed un'ambulanza del 118; i sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito sul posto, trasportandolo poi in ospedale.