Coda sulla 16 bis tra Trani centro e Trani Capirro per un incidente

Non sarebbero state coinvolte altre macchine oltre quella che, probabilmente perdendo il controllo, sarebbe andata a sbattere da sola contro il guardrail sulla statale 16 bis tra le uscite Trani Capirro e Trani centro in direzione nord.L'impatto fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza per le persone ma ha provocato danni all'autovettura e alcuni disagi al traffico che è stato rallentato proprio a causa della posizione in cui si è fermato il veicolo.