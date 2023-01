Estorsioni e droga, 15 arresti: c'è anche un imprenditore con diverse attività a Trani

Martedì 10 gennaio, i Carabinieri hanno eseguito nel Salento un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 15 persone (di cui 12 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) accusate a vario titolo di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsioni, con l'aggravante del metodo mafioso e porto e detenzione di armi ed esplosivi.L'indagine è stata condotta dall'agosto 2019 dai Carabinieri della sezione operativa del N.O.R. della Compagnia di Maglie, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Nell'operazione sono impegnati oltre 120 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, supportate dall'alto da un velivolo del 6 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.Con Maria Assunta Stella, la moglie del boss della Sacra Corona Unita Totò Rizzo, nell'elenco degli arrestati figurano, di Andria e con diverse attività a, Rocco e Giuseppe Bevilacqua di Martano, Damiano Stomeo di Martano; Antonio De Paulis, di Martano; Salvatore Mancarella, di Martano; Alessandra Rescio, di Martano; Rodolfo Saracino, di Martano; Rosanna Stampete, di Cursi; Biagio Stella, 48enne di Martano; Francesco Zimari, e di Martano. Domiciliari con braccialetto elettronico per: Marco Carlomagno, Carpignano Salentino; Giuseppe Donato Donno, di Zollino e Marco Salzano, di Zollino.