Incidente a Barletta, rallentamenti sulla 16bis in direzione nord

Due feriti gravi trasportati in ospedale

È di pochi minuti fa la notizia di un grave incidente sulla SS16 nel territorio di Barletta, tra l'uscita Barberini e Canosa e che sta avendo ripercussioni sul traffico veicolare in direzione nord.Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale e 118 e da quanto è merso dal primo bilancio dell'incidente si tratterebbe di due feriti in condizioni serie. I Vigili del Fuoco hanno prontamente soccorso e prestato le prime cure, aiutati poi del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale. La Polizia Locale invece, sta rilevando l'incidente e ricostruendo la dinamica.