Incidente aereo a Trani, sono di Bologna i due coniugi deceduti

Sono emiliani, più precisamente di Bologna, i due coniugi deceduti nel terribile incidente aereo avvenuto la mattina di domenica 22 maggio in contrada Casalicchio, a Trani. I due 70enni erano partiti da San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce; la loro identità è stata svelata dalla Polizia Scientifica che ha condotto le indagini e perizie sul velivolo andato quasi interamente distrutto fino a poco prima che diventasse buio. Le operazioni di recupero dei mezzi si sono concluse in serata.Confermata anche la ricostruzione iniziale del drammatico incidente secondo la quale il velivolo guidato dalla coppia abbia toccato il primo sul quale viaggiava la guida turistica e abbia poi perso completamente il controllo precipitando rovinosamente al suolo.Ha riportato solamente due fratture alle costole l'altro conducente trasportato dapprima in codice rosso al Bonomo di Andria e poi dimesso nel pomeriggio dopo accertamenti. E' stato lui dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza a far partire l'imponente macchina dei soccorsi.Le indagini che si prefiggono lunghe e complesse proseguiranno anche nei prossimi giorni.