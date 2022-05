Incidente all'incrocio tra via Vecchi e via Sant'Agostino: auto finisce contro impalcatura

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 1 maggio, nei pressi di piazza Nassirya, all'incrocio tra via Valdemaro Vecchi e via Sant'Agostino. Il sinistro, probabilmente causato da una mancata precedenza, ha visto coinvolte una multipla e una Mercedes con autista. A seguito dell'impatto la prima ha terminato la sua corsa contro un'impalcatura: proprio per tale ragione sul posto è dovuta intervenire l'impresa esecutrice dei lavori per rimetterla in sicurezza.Le due autovetture hanno riportato diversi danni, illesi invece i conducenti per i quali non è stato necessario l'intervento dei sanitari.Richiesto anche l'intervento della Polizia locale per i rilievi del caso. La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti.