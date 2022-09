Incidente su via Martiri di Palermo: bloccato l'accesso a Capirro

Un incidente all'altezza dell'ingresso alla 16 bis su via Martiri di Palermo è avvenuto in serata tra una Ford e una BMW.Sul posto le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi del caso. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente né se ci sono feriti.I carabinieri intanto hanno bloccato l'accesso a Capirro da via Falcone attraverso il ponticello.