Incidente mortale a Capirro, disposta l'autopsia sul corpo della vittima

Un esame autoptico, che con ogni probabilità si svolgerà non più tardi di lunedì, contribuirà a fornire ulteriori elementi riguardo il drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di sabato 30 luglio e costato la vita alla 21enne biscegliese Simona Todisco. Il corpo della giovane, che i soccorrritori purtroppo non sono riusciti a salvare, sarà trasferito domenica nelle strutture dell'istituto di medicina legale del Policnico di Bari. Una volta effettuati gli accertamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria si potrà procedere alle esequie della sfortunata ragazza, che frequentava la parrocchia di Santa Maria della Misericordia.È ritenuta dai medici in discrete condizioni fisiche - al netto del terribile choc psicologico accusato - Rita Todisco, la coetanea e amica della vittima a bordo dell'utilitaria Nissan Pixo che per cause ancora tutte da accertare è uscita dalla carreggiata della strada statale 16 bis proprio all'altezza dello svincolo Trani sud-Capirro, in direzione Bari, invadendo l'isola spartitraffico in uscita-entrata e terminando la sua corsa in un burrone sottostante. Trasportata in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria, la giovane non avrebbe riportato traumi gravi ed è in corso di valutazione l'ipotesi di dimetterla dalla struttura sanitaria. La sua testimonianza sarà fondamentale per ricostruire in modo circostanziato cosa possa essere accaduto.Dolore e sgomento hanno pervaso tranesi e biscegliesi, attoniti per la morte di una giovane donna di 21 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social.