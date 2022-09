Incidente sulla 16bis, traffico rallentato nei pressi dello svincolo Trani Sud

Rallentamenti si registrano questa mattina lungo la statale 16, subito dopo l'uscita Trani sud, in direzione Bari. A causa di un incidente che ha visto coinvolta una Ford Focus che ha terminato la sua corsa contro il guard rail, il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per regolamentare il traffico e i soccorsi stradali Anas per ripulire la carreggiata.