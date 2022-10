Incidente sulla SS16bis, strada bloccata tra Trani e Barletta

Strada completamente bloccata per tutti gli automobilisti diretti verso Barletta a causa di un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattina di oggi sulla SS16bis nel tratto compreso fra Trani e Barletta in direzione Foggia, con precisione alla chilometrica 750. Si registrano inoltre 5 kilometri di coda da Boccadoro per Barletta, per via dell'impatto e dell'orario in cui è avvenuto il sinistro.Dalle prime ricostruzioni avvenute sul posto, a scontrarsi sono stati due furgoni per cause ancora da accertarsi. Ci sarebbero tre feriti di cui un cerignolano e due persone di origine straniera.Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Barletta che al momento sta presidiando il varco verso nord e sta procedendo a tutti i rilievi del caso. La viabilità è stata modificata con uscita obbligatoria a Trani Boccadoro.