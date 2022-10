Investita sulle strisce pedonali fra corso Italia e via Postumia

Investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada nei pressi dell'incrocio fra corso Italia e via Postumia: la donna, ferita e rimasta a terra in attesa dei soccorsi, all'arrivo dell'ambulanza del 118 è stata trasportata in ospedale.L'episodio è accaduto nella tarda mattinata in una zona molto trafficata: la donna, che probabilmente camminava a piedi e proveniva da corso Italia, stava attraversando le strisce pedonali di via Postumia quando è stata investita da un'auto che si immetteva in quella stessa strada. Sul luogo sono intervenute l forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed i rilievi del caso.