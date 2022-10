Ragazza investita su Corso Cavour, è caccia all'investitore

Intorno alle 21 di venerdì 7 ottobre in via Cavour nei pressi della stazione una ragazza di 33 anni è stata investita da un'auto. Sembrerebbe che il conducente della vettura abbia prima fatto finta di fermarsi per prestare soccorso ma che sia poi scappato via e quindi le forze dell'ordine sono alla ricerca della vettura. La ragazza ha riportato diverse ferite ed in particolare una alla testa. Le sue condizioni non sono gravi ma è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Andria dove è sotto osservazione.